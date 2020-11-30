قبل انتهاء المهلة بساعات.. القليوبية تتلقى أكثر من 206 آلاف طلب تصالح بمخالفات البناء.. سوهاج تتسلم 118 ألفا و675 طلبا.. ومتحدث الوزراء: الحكومة لا تريد المد مرة ثالثة وتنتظر رأي المحافظين

* توافد أهالي الأقصر على المركز التكنولوجي لتقديم طلبات التصالح في آخر أيام المهلة
* تحصيل مليار و159 مليونا و713 ألف جنيه في محافظة القليوبية
تنتهي اليوم الإثنين 30 نوفمبر، المهلة التي حددتها الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء التي أقرها القانون، حيث قامت الحكومة بمد فترة التصالح مرتين استجابة لرغبات المواطنين الراغبين في التصالح، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الجاري والتي ستنتهي اليوم حيث أعلنت الحكومة أنها لا تريد المد مرة ثالثة، ولكنها طلبت رأي المحافظين حول ما إذا كانوا يحتاجون إلى المد مرة ثالثة أم لا.
في القليوبية، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح التي أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.
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وأكد الهجان أن إجمالي طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين بلغ حتى الآن 206 آلاف و777 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و159 مليونا و713 ألف جنيه.
وكان محافظ القليوبية، وجه العاملين في المراكز التكنولوجية ولجان تلقي طلبات التصالح بالإسراع في معدلات إنجاز الطلبات المقدمة وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب من خلال لوحات إرشادية.
كما وجه المحافظ، مسئولي المراكز والأحياء والمراكز التكنولوجية باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وكل الإجراءات الصادرة، لحين البت في طلبه وفقًا للقانون.
وقرر محافظ القليوبية تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية لحصر المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي التي لا تتناسب قيم التصالح التي جرى إقرارها لعرضها على لجنة التقييم ودراسة تخفيض قيم التصالح بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق.
وكان محافظ محافظ القليوبية يرافقه اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية حملة مكبرة لتطهير وإزالة الإشغالات والمخالفات والمعارض والمنشآت المخالفة علي الطريق الزراعي بطوخ وقليوب حيث أكد المحافظ أنه لن يسمح لأي مواطن يتعدي علي حرم الطريق الزراعي بإقامة أي منشآت ولن يتم التهاون مع أي مخالفة وسيتم استمرار الحملة بشكل دوري لإزالة المخالفات.
وأسفرت الحملة عن إزالة 47 حالة بمدينة طوخ وقليوب تتمثل في معارض قطع غيار السيارات والخردة وبروز أمام منازل أو أكشاك أو كافيتريات مخالفة أو تندات أو معارض سيارات وأراضي تشوين ومخازن وهناجر حديدية تمت إزالتها بمعدات الوحدات المحلية بطوخ وقليوب وتم تحرير المحاضر لأصحابها وتحويلهم الي النيابة وإلزامهم برفع المخلفات وإعادة زراعة الأرض مرة أخرى.
وشدد المحافظ على رؤساء المدن بالتنسيق مع شرطة المرافق باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة أخرى والمتعدى أصحابها على حرم الطريق، ورفع السيارات المتهالكة وأشكال التعديات والمخالفات التى تعيق حركة الماره والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.
في سوهاج، أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تلقي 118 ألفًا و675 طلبًا تصالح تقدم بها المواطنون بالمحافظة حتى الأحد الماضى، وتحصيل مبلغ 539 مليونا و26 ألف جنيه.
وشهدت المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، خلال الفترة الماضية خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح حتى آخر شهر نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.
وقال "الفقي"، إن المبالغ المحصلة من مخالفات البناء والتقنين ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى من خلال تمويل ودعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان الاجتماعي، وتطوير المواقف، والأسواق العشوائية، وتطوير البنية التحتية خاصة في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك، وغيرها من المشروعات المهمة التي تمس حياة المواطنين، مشيرا إلى أن تكلفة الإصلاح التي تقوم بها الدولة تتجاوز أضعاف تكلفة البناء بكثير من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأشار إلى أن مركز المنشأة جاء في المركز الأول في تقدم المواطنين بطلبات التصالح حيث بلغ عددها 15112 طلبا، يليه مركز المراغة بـ14583 طلبا، فيما جاء مركز جرجا في المركز الثالث بـ13823 طلبا، وذلك حتى 29 نوفمبر الجاري.
وكان قد شدد اللواء طارق الفقي، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، حتى الساعة الـ6 مساءً لاستقبال طلبات المواطنين؛ ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة.
وفي الأقصر، توافد أهالى الأقصر على المركز التكنولوجي بمدينة الأقصر، لتقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء، ويقدم لهم الموظفون الدعم اللازم وتوفير الخدمات بصورة سريعة ومميزة لخدمتهم وعلى وجه الخصوص حاليًا، فى ملف التصالح بمخالفات البناء بالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء المصري.
من جانبه، يتابع أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر استمرار كل الجهود المبذولة من خلال المركز لتيسير الحصول على الخدمات الحكومية للمواطنين للعمل بشكل مركزى، وذلك من خلال الشباك الواحد، حيث إنه من ضمن أهداف المركز التكنولوجى القيام بالعمل على فصل طالب الخدمة عن مقدمها من خلال ميكنة العمل، وذلك لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز، حيث أن الخدمات المقدمة للمواطن بالمركز التكنولوجى من المقرر أن تتضمن أيضا ما يلى: "استخراج رخصة بناء - هدم - إشغال طريق – محلات".
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وأكد نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد نية لمد فترة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن اخر موعد للتصالح هو 30 نوفمبر الجاري.
وقال "سعد"، إن إجمالي عدد طلبات التصالح وصل لـ 2.3 مليون طلب، وذلك نتيجة الثقة بين المواطن والدولة المصرية، حيث شعر المواطن أن قانون التصالح في مخالفات البناء في صالحه.
وأضاف "سعد"، أن قرارات متر التصالح بـ 50 جنيها في كل قرى مصر، وخصم 25% من القيمة الاجمالية للتصالح عند سداد المبلغ دفعة واحدة شجعت الكثيرين على التقدم للتصالح.
من جانبها، ناشدت محافظة الأقصر المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة في 30 نوفمبر الجاري.