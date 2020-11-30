قبل انتهاء المهلة بساعات.. القليوبية تتلقى أكثر من 206 آلاف طلب تصالح بمخالفات البناء.. سوهاج تتسلم 118 ألفا و675 طلبا.. ومتحدث الوزراء: الحكومة لا تريد المد مرة ثالثة وتنتظر رأي المحافظين

* توافد أهالي الأقصر على المركز التكنولوجي لتقديم طلبات التصالح في آخر أيام المهلة تحصيل مليار و159 مليونا و713 ألف جنيه في في محافظة القليوبية



تنتهي اليوم الإثنين 30 نوفمبر، المهلة التي حددتها الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء التي أقرها القانون، حيث قامت الحكومة بمد فترة التصالح مرتين استجابة لرغبات المواطنين الراغبين في التصالح، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الجاري والتي ستنتهي اليوم حيث أعلنت الحكومة أنها لا تريد المد مرة ثالثة، ولكنها طلبت رأي المحافظين حول ما إذا كانوا يحتاجون إلى المد مرة ثالثة أم لا.









في القليوبية، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح التي أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.





وأكد الهجان أن إجمالي طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين بلغ حتى الآن 206 آلاف و777 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و159 مليونا و713 ألف جنيه.





وكان محافظ القليوبية، وجه العاملين في المراكز التكنولوجية ولجان تلقي طلبات التصالح بالإسراع في معدلات إنجاز الطلبات المقدمة وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب من خلال لوحات إرشادية.





كما وجه المحافظ، مسئولي المراكز والأحياء والمراكز التكنولوجية باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وكل الإجراءات الصادرة، لحين البت في طلبه وفقًا للقانون.



وقرر محافظ القليوبية تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية لحصر المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي التي لا تتناسب قيم التصالح التي جرى إقرارها لعرضها على لجنة التقييم ودراسة تخفيض قيم التصالح بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق.

وكان محافظ محافظ القليوبية يرافقه اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية حملة مكبرة لتطهير وإزالة الإشغالات والمخالفات والمعارض والمنشآت المخالفة علي الطريق الزراعي بطوخ وقليوب حيث أكد المحافظ أنه لن يسمح لأي مواطن يتعدي علي حرم الطريق الزراعي بإقامة أي منشآت ولن يتم التهاون مع أي مخالفة وسيتم استمرار الحملة بشكل دوري لإزالة المخالفات.

وأسفرت الحملة عن إزالة 47 حالة بمدينة طوخ وقليوب تتمثل في معارض قطع غيار السيارات والخردة وبروز أمام منازل أو أكشاك أو كافيتريات مخالفة أو تندات أو معارض سيارات وأراضي تشوين ومخازن وهناجر حديدية تمت إزالتها بمعدات الوحدات المحلية بطوخ وقليوب وتم تحرير المحاضر لأصحابها وتحويلهم الي النيابة وإلزامهم برفع المخلفات وإعادة زراعة الأرض مرة أخرى.



وشدد المحافظ على رؤساء المدن بالتنسيق مع شرطة المرافق باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة أخرى والمتعدى أصحابها على حرم الطريق، ورفع السيارات المتهالكة وأشكال التعديات والمخالفات التى تعيق حركة الماره والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.



