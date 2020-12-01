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أخبار العالم

أريزونا الأمريكية تعلن نتائج انتخابات الرئاسة.. تعرف على الفائز

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:17 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
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شريف سيد
صدق مسئولو ولاية أريزونا الأمريكية، على نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بفوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. 

فيما أشادت وزيرة الخارجية الولاية كاتي هوبز بإقبال كبير على التصويت على الرغم من أن الانتخابات تمت في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفق ما نقله الموقع الخاص بالولاية.

وقالت هوبز إن الناخبين أدلوا بأكثر من 3.2 مليون بطاقة اقتراع واقترب الإقبال من 80٪، بزيادة 23٪ عن انتخابات التجديد النصفي قبل عامين، وزيادة بنسبة 8٪ عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2016.

وأضافت: "أوجه الشكر إلى كل ناخب في ولاية أريزونا، ويجب أن يعلموا أنه بإمكانهم أن يقفوا فخورين بأن هذه الانتخابات كانت تتسم بالشفافية والدقة والنزاهة وفقًا لقوانين ولاية أريزونا وإجراءاتها الانتخابية، على الرغم من الادعاءات العديدة التي لا أساس لها والتي تفيد بخلاف ذلك". 

يأتي ذلك مع استمرار اتهامات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بتزوير الانتخابات الرئاسية، لصالح جو بايدن، وهو ما رفضه القضاء الأمريكي. 
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