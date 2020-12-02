السيطرة على حريق داخل جهاز حدائق أكتوبر.. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق ببعض المكاتب بجهاز حدائق أكتوبر تبين عدم وجود بها أي مستندات أو أوراق وتم السيطرة على الحريق بدون أي خسائر في الأرواح.

واندلع حريق هائل ، صباح اليوم الأربعاء، فى جهاز مدينة حدائق أكتوبر، ودفعت قوات الحماية المدنية بست سيارت إطفاء، للسيطرة على النيران المشتعلة.

وكان بلاغا قد تلقته غرفة عمليات شرطة النجدة، بالحادث، وعلى الفور دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اللوء هشام صادق، بسيارات الإطفاء، وجار السيطرة على الحريق.



