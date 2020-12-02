ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السيطرة على حريق داخل جهاز حدائق أكتوبر.. صور

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:20 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق داخل جهاز حدائق اكتوبر
Advertisements
سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق ببعض المكاتب بجهاز حدائق أكتوبر تبين عدم وجود بها أي مستندات أو أوراق وتم السيطرة على الحريق بدون أي خسائر في الأرواح.

واندلع حريق هائل، صباح اليوم الأربعاء، فى جهاز مدينة حدائق أكتوبر، ودفعت قوات الحماية المدنية بست سيارت إطفاء، للسيطرة على النيران المشتعلة.

وكان بلاغا قد تلقته غرفة عمليات شرطة النجدة، بالحادث، وعلى الفور دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اللوء هشام صادق، بسيارات الإطفاء، وجار السيطرة على الحريق.

ونشرت صفحة جهاز مدينة حدائق اكتوبر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للحريق الذي بدا ضخما بالفعل، ولازالت قوات الاطفاء تحاول السيطرة على النيران

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ترشيحاتنا

أول هاتف ذكي ضد البكتيريا.. يغسل بالماء والصابون

في أول ظهور له.. المسن المشرد يكشف لـ صدى البلد كواليس إنقاذ محمد صلاح له .. فيديو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

بإطلالة مشرقة.. حنان ترك تتفاعل مع متابعيها بصورة جديدة على انستجرام

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوربس تختار «رامي يوسف» ضمن أبرز المبدعين الشباب على قائمتها لعام 2021

بينهم ممثل مصري.. 600 شاب على قائمة فوربس للمبدعين تحت سن الـ 30

أسعار ومواصفات ثنائي عائلة شيري تيجو 3 و7 موديلات 2021.. صور