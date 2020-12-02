لتوفير النفقات.. فولكس فاجن volkswagen تقرر وقف السباقات

اعلن قسم السباقات في شركة فولكس واجن volkswagen عملاق صناعة السياارت الالمانية و الذي قدم سيارات سباق بالغة التميز مثل فولكس فاجن بولو volkswagen polo GT1 و volkswagen polo R5 و volkswagen ID.R أنه لا مستقبل للقسم بعد الآن .
فقد أكدت فولكس واجن volkswagen رسميًا وقف جميع نشاطات السباقات للتركيز على الاستثمارات الكهربائية، مع انتقال الـ 169 موظفا في قسم السباقات للعمل في أقسام أخرى خلال الأشهر القادمة .
وستوقف فولكس واجن إنتاج فولكس فاجن بولو volkswagen polo GT1 و volkswagen polo R5 في نهاية العام ولكن ستستمر في توفير قطع غيار لها ولموديل فولكس فاجن جولف volkswagen golf gti tcr دون توقف .
و قد قررت مجموعة شركات فولكس واجن volkswagen الاعلان رسميا عن خطتها لاستثمار 73 مليار يورو أي مايعادل 86 مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة في التقنيات المستقبلية مثل التنقل الإلكتروني والسيارات الهايبرد .
وأوضحت فولكس واجن volkswagen انها تخطط لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات في ألمانيا كجزء من هذا الاستثمار ومع توقع نمو الاقتصاد العالمي بشكل معتدل من الآن وحتى عام 2025.
وقالت فولكس واجن volkswagen فى بيان لها أن من بين تلك الـ 73 مليار يورو سيذهب ما يقارب من 35 مليار يورو أي مايعادل 41 مليار دولار إلى تكنولوجيا السيارات الكهربائية بالكامل مع تخصيص 11 مليار يورو أي مايعادل 13 مليار دولار لتطوير المتغيرات الهجينة حسبما ذكرت شركة صناعة السيارات الألمانية.
ولذلك وضع مجلس الإدارة ومجلس الإشراف لشركة فولكس واجن volkswagen حجر الأساس لضمان نجاح المجموعة في المستقبل ، علمًا بأنه سيتم تنفيذ تحول المجموعة وعلاماتها التجارية والتركيز الاستراتيجي على المجالات الأساسية للتنقل باستمرار.