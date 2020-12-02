لتوفير النفقات.. فولكس فاجن volkswagen تقرر وقف السباقات

فولكس واجن volkswagen عملاق صناعة السياارت الالمانية و الذي قدم فولكس فاجن بولو volkswagen polo GT1 و volkswagen polo R5 و volkswagen ID.R أنه لا اعلن قسم السباقات في شركةعملاق صناعة السياارت الالمانية و الذي قدم سيارات سباق بالغة التميز مثلأنه لا مستقبل للقسم بعد الآن .





فقد أكدت فولكس واجن volkswagen رسميًا وقف جميع نشاطات السباقات للتركيز على الاستثمارات الكهربائية، مع انتقال الـ 169 موظفا في قسم السباقات للعمل في أقسام أخرى خلال الأشهر القادمة .





وستوقف فولكس واجن إنتاج فولكس فاجن بولو volkswagen polo GT1 و volkswagen polo R5 في نهاية العام ولكن ستستمر في توفير قطع غيار لها ولموديل فولكس فاجن جولف volkswagen golf gti tcr دون توقف .



