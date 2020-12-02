رانيا محمود ياسين تكشف أغرب موقف في عزاء والدها.. وهل مُنعت نجلاء فتحي من الحضور؟

سردت رانيا محمود ياسين موقفا غريبا حدث معها في العزاء من احدى المعزيات قائلة لها "انا بحسدك انك مركزة مع مامتك برغم وفاة ابوكي"، متعجبة من ان المفترض ان تدعي لها لكن لا تقول لها " بحسدك" ذلك، لأنها كانت تأخذ بالها من والدتها وقاية من فيروس كورونا.





وقالت رانيا محمود ياسين، إن ابوها بالنسبة لها هو الحب الأول والرجل الأول مثل اي اب بالنسبة لبناته، لكن أيضا محمود ياسين أيقونة في تاريخ السينما والدراما والفن، معقبة: "ابويا صوت مصر"، وأتمنى ان يعرفه كل الأجيال وان يتعرفوا على اعماله ومدى حبه للدولة وأيضا مشواره الفني.





وتابعت رانيا محمود ياسين، خلال حوارها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن كل الشائعات التي حدثت حول العزاء ليس لها اي علاقة بما حدث بالفعل، مؤكد أن كل مراسم العزاء تمت باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وكان هناك معقمات ومطهرات على كل الترابيزات، معقبة: "العزاء كان مثاليا بس كان لازم يكون في هري عليه".





ونفت لاول مرة بنفسها ما تداوله رواد السوشيال ميديا بنشوب خناقة بينها وبين اميرة بنت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وان وسائل الاعلام استغلت الموضوع بشكل مختلف والتقطوا لها صورة غير مقصودة كما تداول على السوشيال ميديا، وتم استخدامها بأنها "تطردها وتقول لها اطلعي برة".





وأوضحت فيما يتعلق بأنه تم منع الفنانة نجلاء فتحي من حضور عزاء والدها لغيرة والدتها منها، بأنه كلام ليس له اي علاقة بهم وان علاقة امها بـ نجلاء فتحي "كويسة" وبينهم نسب أيضا، الي جانب ان محمود ياسين لعب الكثير من الأدوار مع نجلاء فتحي فبالتأكيد ليس هناك مشاعر غيرة، وان نجلاء فتحي عزت بالفعل والدتها واخوها.