بإطلالة كلاسيكية.. رشا مهدي تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة رشا مهدي ، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كلاسيكية تكشف جمالها.

وظهرت رشا مهدي ، بجيب جذابة وقصيرة باللون الأسود، ومرتديه معها بلوزة انيقة وناعمة باللون الأبيض، ودون أكمام لتبرز عن رشاقتها وجمالها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رشا مهدي في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة لتبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البني اللامع الذى يبرز جمال انوثتها.





كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تتناسب مع ظهورها.





ووضعت مجموعة بسيطة ولافته من الاكسسوارات التي تتناسب مع إطلالتها.





يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب" والذى يعرض على شاشة قناة الحياة.





مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.





ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السادسة_يا_زمالك دعما لنادي الزمالك للتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات: "‏كل الناس بتقول يارب ‎#السادسه_يا_زمالك" و "‏هاتوها من أجل العشرين " يارب انصرنا " ‎#السادسه_يا_زمالك".





وانتهى مسئولو نادي الزمالك من التجهيزات الخاصة بتنظيم أماكن مخصصة لأعضاء الجمعية العمومية لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الجمعة.





وقد حرص مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي إعطاء تعليمات بتجهيز عدة أماكن مزودة بشاشات عملاقة لمشاهدة المباراة نظرا لعدم السماح للجماهير أو توافر دعوات للمباراة وفقا للتعليمات الأمنية والطبية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.



