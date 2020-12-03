تعملها إزاي.. كيف يمكنك تغيير اسم صفحتك على Facebook

Facebook ، بتغيير الصفحات التي يديرونها عبر المنصة وقد يرجع لذلك لعدة أسباب منها اكتشاف اسما أفضل للصفحة أو تغيير النشاط الخاص بها، إلا أن البعض لا يعرف الخطوات الفعلية للقيام بذلك. فى كثير من الأحيان يرغب بعض مستخدمى موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، بتغيير الصفحات التي يديرونها عبر المنصة وقد يرجع لذلك لعدة أسباب منها اكتشاف اسما أفضل للصفحة أو تغيير النشاط الخاص بها، إلا أن البعض لا يعرف الخطوات الفعلية للقيام بذلك.





فيسبوك والتي يجب الانتباه لها جيدا قبل القيام بذلك، أولا يجب أن يكون المستخدم طال التغيير مسئولا أو Admin فى الصفحة لكى يتسنى له طلب تغيير اسم صفحته. ولكن وفقا لما ذكره موقع "androidauthority"، توجد بعض الاستعدادات ستحتاج إلى معرفتها قبل البدء في تغيير اسم صفحتك علىوالتي يجب الانتباه لها جيدا قبل القيام بذلك، أولا يجب أن يكون المستخدم طال التغيير مسئولا أو Admin فى الصفحة لكى يتسنى له طلب تغيير اسم صفحته.









والشئ الثاني المهم الذي يجب معرفته لن تستطيع إذا كنت محررا أو عضوا بالصفحة طلب تغيير اسم الصفحة أو الوصول إلى إعدادات التغيير على الموقع، ثالثا لا يجب أن يتضمن اسم صفحتك الجديد رموزا أو حروفا غير مفهومة.





وفيما يلى نعرض إليك بعض الخطوات التى يمكنك من خلالها تغيير اسم صفحاتك بكل سهولة ويسر على فيسبوك:





1. افتح صفحتك على موقع فيسبوك، وانقر فوق رمز الإعدادات "Page Settings" في الزاوية اليسرى السفلي من الصفحة.





2. ستظهر لك قائمة جديدة على يسار الشاشة، قم بالتمرير لأسفل للبحث عن خيار تحرير معلومات الصفحة "Page Info".





3. في الجزء العلوى من الصفحة الجديدة، انقر على اسم صفحتك ، واضف اسم الصفحة الجديد ولكن تذكر لا تكتب مصطلحات مسيئة أو أحرف كبيرة غير صحيحة.





4. انقر على زر حفظ الإعدادات Save Changes، وسوف يؤدي ذلك إلى فتح صفحة جديدة بمزيد من المعلومات، ستتاح لك فرصة تعديل اسم الصفحة مرة أخرى أو سيقترح عليك فيسبوك تغيرات إذا كان الاسم الذي أضافته غير صالح.





5. تحقق جيدا من التغييرات التي أضافتها وراجع طلبك ثم انقر فوق طلب التغيير Request Change للمتابعة.





6. ستظهر لك رسالة جديدة يخبرك فيها فيسبوك بحفظ التغييرات تقول:"قد تستغرق مراجعتنا ما يصل إلى ثلاثة أيام وتتطلب معلومات إضافية".