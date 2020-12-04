أهمية تربية الحيوانات الأليفة.. طبيب نفسي يجيب

خصص برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" فقرة تحت اسم " المذيع الطفل" فقرة خاصة بعنوان " أهمية تربية الحيوانات الأليفة وأن تأثيرها على شخصية ونفسية الأطفال وطرق التعامل مع الحيوانات".





واستضاف البرنامج خلال فقرة اليوم، الدكتور محمد حمودى أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، للحديث عن تعامل المواطنين مع الحيوانات، وأهمية تربية الحيوانات.





وقال الدكتور محمد حمودى أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن العالم بالكامل يربي الحيوانات، والحيوانات منها أنواع كثيرة، وأكد أنه لا توجد إحصائية بعدد من يربون الحيوانات فى مصر ولكن فى عام 2014 كانت هناك إحصائية بنسبة استيراد أكل الحيوانات والتى ظهرت بالملايين، وهذا يدل عى أن هناك نسبة كبيرة تربي حيوانات بمصر.





وأضاف، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف و المذيعة الطفلة ملك محمود عادل، أن تربية الحيوانات تجعل الأطفال تعكف عن بعض الأسئلة مثل : " يعنى انا جيت الدنيا ازاي، ويعنى ايه تكاثر، ويعنى أيه الولادة ويعنى أيه الموت".





وأشار إلى أن التعامل مع الحيوانات فى البيت يجعل الطفل يكتسب بعض الأشياء و المعلومات المهمة التى يجعل الآباء فى موقف محرج.





ولفت إلى أن هناك دراسة تمت على الأطفال التى تتعامل مع الأطفال و الأطفال التى لا تتعامل مع الأطفال، وتم اكتشاف أن الذى يتعامل مع الحيوانات يجعله أكثر مناعة، وذات صحة جيدة بخلاف الذى لا يتعامل مع الحيوانات.





وأوضح أن الحيوانات لها دور مهم جدًا مع الأطفال التى تعانى من التوحد، ومشكلات نفسية، وأكد أن الحيوانات تجعل الأطفال لا تجلس على الأجهزة الإلكترونية والموبايلات وتكون مهتمة بـ الحيوانات.





ولفت إلى أن الشخص الذى يربي حيوان يجعله اجتماعى أكثر، مؤكدًا : " لما الطفل بيكون عنده حيوان يقوم بالسير به فى الشارع، ويتعارف على الأخرين، ومن الممكن أن يكون لدى الشخص حيوان ذكر أو أنثى يبحث مع غيره أو مع أصدقائه لكى يزوج هذا الحيوان".





وأكد أن تربية الحيوانات الأليفة لها مميزات على حياة الأطفال، ولذلك ننصح بتربية الحيوانات ولكن بكميات قليلة وليست كبيرة.



