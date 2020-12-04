أخبار السعودية اليوم: المملكة تخطط لتوزيع لقاح كورونا على 70 % من السكان بنهاية 2021.. ارتفاع نسبة التعافي من كوفيد19 بأكثر من 97 %.. وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

ارتفاع نسبة التعافي في السعودية بأكثر من 97 %

التحالف يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

السعودية تخطط لتوزيع اللقاح على 70 % من السكان بنهاية 2021





واصلت مؤشرات السعودية تسجيل استقرار في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) عند مستويات منخفضة، مع ارتفاع نسبة حالات التعافي التي بلغت 97.14 في المائة.





وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 230 حالة إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 358102 حالة.





وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 368 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 347881 حالة، وأكدت «الصحة» تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5930 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4291 والحالات الحرجة 607 حالات.





وتتطلع السعودية إلى أن يغطي لقاح كورونا المستجد «كوفيد - 19» المنتظر نحو 70 في المائة من السكان مع نهاية عام 2021. وأن ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح، وفق ما أكده مسؤولون في البلاد.





وتتجه السعودية التي رصدت 120 مليار ريال (32 مليار دولار) لمعالجة آثار جائحة كورونا اقتصاديًا، لتوفير اللقاح دون إفصاح عن أرقام الشراء، هذا مع توقيع شركات فيها على مذكرات توفير اللقاح داخل البلاد.





ولعل أبرز التوجهات السعودية، إجراء تجارب سريرية للقاح ضد فيروس كورونا مع شركة «سينوا» الصينية في على 50 ألف متطوع، وأعلنت وزارة الصحة السعودية في أغسطس الماضي، عن تنفيذ تجربة سريرية للقاح ضد فيروس كورونا بالمملكة، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين السعودية والصين.





كما أكدت الحكومة السعودية على لسان الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، قبل أسابيع، أن اللقاح سيتم توفيره وستكون المملكة من أوائل الدول في الحصول على لقاح «كورونا»، لأنها مشاركة في اتفاقيات عدة تتيح لها الحق في الحصول على اللقاح بعد التأكد من فعاليته ومأمونيته.





وكانت السعودية وقعت الفترة الماضية مع عدد من الدول حول العالم لتوفير اللقاحات، إذ وقّعت مع «صندوق الاستثمار المباشر» الروسي، لإنتاج اللقاح الروسي الأول الخاص بفيروس «كورونا»، بهدف توفير وتوزيع اللقاح في السعودية،كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الألمانية «كيورفاك»، بتسجيل وتوريد وتوزيع اللقاح.





وضمانًا لمأمونية اللقاحات، كثفت الرياض طوال الفترة الماضية إجراءات عدة لتقييم اللقاحات التي سوف توفر في البلاد، واستضافت الشهر الماضي مؤتمرًا «افتراضيًا»، ناقش فيه علماء ومطورو اللقاحات حول العالم، اللقاحات المتوفرة، وشارك في المنتدى 32 خبيرًا عالميًا من مؤسسات أكاديمية عالمية ومشاركة الشركات العالمية المصنعة للقاحات.





وفيما يتعلق بنقل واستقبال اللقاحات، المتوقع وصولها قبل نهاية الشهر الحالي، سخرت الرياض كافة إمكانيتها لوصول آمن للقاحات.





وقالت شركة الخطوط السعودية للشحن إنها سخّرت طاقاتها التشغيلية لنقل شحنات الأدوية والمواد الضرورية في وقت قياسي بمختلف طائرات أسطول الشحن الخاص بالشركة، بالإضافة إلى استخدام طائرات الركاب التي تم تشغيلها لأغراض الشحن الجوي دوليًا.





وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار ( مفخخة ) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية.





وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأن «قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية».