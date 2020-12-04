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7 نصائح للوقاية من البرد والأنفلونزا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:34 ص
نصائح للوقاية من
نصائح للوقاية من البرد والانفلونزا
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أسماء محمد
الأنفلونزا وامراض البرد من أكثر الأشياء التى تصيبنا جميعا في فصل الشتاء ولكن البعض لا يستطيع تحمل الإصابة بها ويتعرض للمعاناة من مضاعفات عديدة تكون أكثر خطورة من الشخص العادى مثل مرضى الحساسية والربو وكبار السن .

وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 الذي لم يتمكن الأطباء من إيجاد لقاح او علاج له حتى الآن اصبح  من الضرورى جدا اتباع الإجراءات الوقائية في حياتنا التى تحد من اصابتنا بالأمراض التى تتشابه اعراضها معه مثل البرد والأنفلونزا حتى نوفر على انفسنا العناء والدخول في حالة الهلع والخوف من الإصابة بالمرض .

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ونعرض اهم الطرق والعادات التى تساعد فى الوقاية من الأنفلونزا وأمراض الشتاء وفي نفس الوت تلل نسب انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 ، وذلك وفقا لما ذكره موقع "webmd " .

-اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون بطريقة صحيحة إذا لم تتمكن من فعل ذلك فاستخدم مطهر يدين يحتوي على كحول.

-تتشبث الفيروسات بيديك العاريتين ، لذلك لا تستخدمها لإخماد السعال والعطساستخدم منديلًا ، ثم تخلص منه بعيدًا أو اعطس في داخل مرفقك.

-تدخل فيروسات البرد والإنفلونزا جسم من خلال عينين وأنف وفم  لذا علم أطفالك ألا يلمسوا وجوههم  وانت أيضا حتى لا تنقلوا العدوى لأنفسكم.

-ممارسة التمارين خاصة الهوائية يساعد على زيادة خلايا الجسم الطبيعية التي تقتل الفيروسات وتحسن المناعة.

-تناول الخضار والفواكه ذات اللون الأخضر الداكن والأحمر والأصفر مفيد جدا لتوية اجهزة الجسم والمناعة.

-الابتعاد عن التدخين او التواجد مع المدخنين لان الدخان الذي يخرج من السجائر يجعلك تصاب بنزلات البرد الشديدة والمتكررة  . حتى التواجد حول الدخان يضر بجهاز المناعة ، وهو دفاع جسمك ضد الجراثيم.

-ابتعد عن شرب الخمور لأنها تقلل من كفاءة عمل جهاز المناعة مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وكذلك المضاعفات المصاحبة للأمراض.

-لا تتناول الفيتامينات بشكل تلقائي ومستمر لأنها تسبب بعض الاثار الجانبية الضارة.

يذكر ان هذه المعلومات استرشادية ولا تغني عن زيارة الطبيب .
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