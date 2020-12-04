الكمامة.. شاهد تحذير السيسي لمسئول في مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عدة توجيهات للمسئولين على مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظة القاهرة والجيزة، أثناء جولة تفقدية له بعد ظهر اليوم الجمعة. للمسئولين





وخلال استماع الرئيس السيسي لشرح أحد العاملين في المشروع سالف الذكر، وجه قائلا: "الكمامة، وكل العاملين يرتدوا الكمامة".





وكعادة تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظة القاهرة والجيزة.





وخلال الجولة استمع الرئيس السيسي، لشرح أحد المسؤولين، إنه: "الطريق اللي حضرتك موجودة فيه دلوقتي يا ريس ده استكمال الطريق الدائري من تقاطع المنصورية وحتى تقاطع الفيوم، مضيفا أنه وصل لنسب تنفيذية 100% وتقاطع الفيوم وصل لنسبة كبيرة من التنفيذ.





واستوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئول، قائلا: "وأنا جاي شفت الشغل اللي عملتوه، وعملتوا حارتين فقط، وأنا أعطيت توجيه أننا نعمل مش أقل من 3 حارات، وده توجيه عام و3 مش 2".





وتابع الرئيس السيسي، ليه بنقول 3 حارات لأنه يأخذ جهدا كبيرا جدا في إنه بينزل ناس ويطلع ناس، وبدل ما يبقي في تكدس لا نخليه 3 أو أكثر".

فيما صرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم الجمعة، عددا من المحاور والطرق الجديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومنها محور مصر الجديدة رمسيس، وامتداده إلى منطقة السادس من أكتوبر مرورا بكوبرى أكتوبر، كما أطلع علي سير الأعمال التنفيذية لعدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة خاصة في منطقة المنصورية عند محور الدائري وتقاطعه مع طريق الفيوم مرورا بحدائق الأهرام، حيث تم إعادة تخطيط تلك المنطقة وتطويرها علي نحو يضمن سهولة الحركة المرورية بها، والتيسير على المواطنين الراغبين فى التوجه إلى كافة الطرق والمحاور من وإلى تلك المناطق.