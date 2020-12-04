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شاهد| الرئيس السيسي لـ مسئول بالمشروع القومي للطرق: عايزين 3 حارات أو أكتر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:35 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عادل نصار
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظة القاهرة والجيزة.

وخلال الجولة استمع الرئيس السيسي، لشرح أحد المسؤولين، الذي قال: "الطريق اللي حضرتك موجودة فيه دلوقتي يا ريس ده استكمال الطريق الدائري من تقاطع المنصورية وحتى تقاطع الفيوم، مضيفا أن نسبة تنفيذه 100% وتقاطع الفيوم وصل لنسبة كبيرة من التنفيذ.

واستوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولة، قائلا :"وأنا جاي شفت الشغل اللي عملتوه، وعملتوا حارتين فقط، وانا اعطيت توجيه أننا نعمل مش أقل من 3 حارات، وده توجيه عام و3 مش 2 ".

وتابع الرئيس السيسي، ليه بنقول 3 حارات لانه يأخذ جهد كبير جدا في انه بينزل ناس ويطلع ناس، وبدل ما يبقي في تكدس لا نخليه 3 أو أكثر".
 
فيما صرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، تفقد اليوم الجمعة، عددا من المحاور والطرق الجديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومنها محور مصر الجديدة رمسيس ، وامتداده الي منطقة السادس من أكتوبر مرورا بكوبرى أكتوبر، كما أطلع علي سير الأعمال التنفيذية لعدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة خاصة في منطقة المنصورية عند محور الدائري وتقاطعه مع طريق الفيوم مرورا بحدائق الأهرام، حيث تم إعادة تخطيط تلك المنطقة وتطويرها علي نحو يضمن سهولة الحركة المرورية بها، والتيسير على المواطنين الراغبين فى التوجه إلى كافة الطرق والمحاور من والى تلك المناطق.

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