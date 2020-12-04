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موسوعة جينيس تعلن فوز صندوق تحيا مصر بـ3 جوائز.. تعرف عليها

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:58 م
شعار موسوعة جينيس
شعار موسوعة جينيس
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عادل نصار
أعلن أحمد مقلد، الرئيس التنفيذي للمكتب المنسق مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فوز صندوق تحيا مصر بجائزة أكبر حملة تبرع بالمواد الغذائية في العالم، وجائزة أكبر حملة تبرع بالدواجن في العالم، وجائزة أكبر قافلة شاحنات في العالم.

فيما قال أحمد مقلد، الرئيس التنفيذي للمكتب المنسق مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أتوجه بالتهنئة لصندوق تحيا مصر على ما حققه من إنجاز، لافتا إلى أن صندوق تحيا مصر كان مرشحا لـ 7 أرقام قياسية.

وتابع الرئيس التنفيذي للمكتب المنسق مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أن مشروع تحية مصر هو من الهمنا وقدم الكثير، مستدركا أن الهدف أن تصل المساعدات لأكبر عدد من الأسر لذلك ضاعف الصندوق ما يقدمه من مساعدات.
 

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