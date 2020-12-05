ماذا يحدث للجسم عند تناول الفلفل الأسود؟

يحتوي الفلفل الأسود على فوائد صحية بفضل مركباته النشطة بيولوجيًا، والأهم هو البيبيرين، والذي هو قلويد طبيعي يعطي الفلفل الأسود طعمه اللاذع، يعتبر بيبيرين نوعًا من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية والحالات العصبية.





وهذا المركب له تأثير إيجابي على التوافر الحيوي للمغذيات أيضًا، عندما تضيف الفلفل الأسود إلى وجبتك، فإنك تزيد من كمية العناصر الغذائية التي يمتصها مجرى الدم، وكشفًا لما قدمه موقع "webmd"إليكم ابرز فوائد الفلفل الأسود على الصحة.





الهضم وصحة الأمعاء:

يساعد الفلفل الأسود على تحفيز حمض الهيدروكلوريك في معدتك حتى تتمكن من هضم وامتصاص الأطعمة التي تتناولها بشكل أفضل، له خصائص لصحة المعدة، مما يساعد على تقليل الانزعاج وتراكم الغازات في الأمعاء.





دعم المناعة:

يعد نظام المناعة القوي أمرًا مهمًا لمساعدتك على تجنب المرض ، ويمكن أن يساعد الفلفل الأسود ، مركباته النشطة لها دور في تعزيز خلايا الدم البيضاء التي يستخدمها جسمك لمحاربة البكتيريا والفيروسات الغازية.



