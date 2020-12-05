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فن

أجمل واحدة في العالم.. ايمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة ايمي سمير غانم جمهورها بصورة للفنانة يسرا اللوزي عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت علي الصورة قائلة: أجمل واحدة في العالم ما شاء الله. 

وكانت قد شاركت يسرا اللوزي صورا جديدة من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت يسرا اللوزي، بلوك أنيق بفستان أسود طويل، مفتوح الصدر، ومطرز تطريز بارز بالفصوص اللامعة، وأضافت إكسسوارات لتكمل الطلة فارتدت حلق طويلا ولامعا.
 
وأضافت لمسة جمالية بلوك ميك اب سموكي للعيون، وتسريحة شعر مميزة بفورمة لشعرها من الخلف.

وعلقت، أنه لشرف عظيم أن أكون عضوًا في لجنة التحكيم في مسابقة آفاق السينما العربية الجديدة.
 
وافتتحت  الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء. 

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران. 

ووعد "حفظي"، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم انتاجات 2020، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020.

وأشاد في الوقت نفسه بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام عن 250 ألف دولار.
أجمل واحدة في العالم.. ايمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي
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