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أخبار العالم

البحرية البريطانية: هجوم على سفينة قبالة ساحل اليمن

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:26 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت عمليات التجارة البحرية البريطانية على موقعها الإلكتروني في ساعة مبكرة من صباح السبت إن لديها علما بهجوم على سفينة قبالة ساحل اليمن.

ونشر الموقع إحداثيات الهجوم، الذي وقع في جنوب شرق اليمن، في منطقة تطل على بحر العرب. ووقع الهجوم قبالة مدينة قشن، في محافظة المهرة.

ولم يقدم الموقع مزيدا من التفاصيل، لا سيما بشأن هوية السفينة، وطبيعة الهجوم الذي تعرضت له.

وتتعرض السفن التجارية منذ انقلاب الحوثيين على السلطة في اليمن، لهجمات بين الحين والىخر من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بوساطة زوارق مفخخة وألغام بحرية.

كما تنشط في بعض مناطق المياه الإقليمية قبالة اليمن، جماعات قرصنة من القرن الأفريقي.
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