بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال يسرا اللوزي

تصدرت الفنانة يسرا اللوزي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وتعتبر يسرا من النجمات اللاتي يتمتعن بجمال طبيعي لافت مما جعلها محط أنظار العديد من الأشخاص.





تجذب الفنانة يسرا اللوزي الأنظار بجمالها وأناقتها بالأخص عند ظهورها في المهرجانات ومختلف المناسبات، فتحرص دائما على اختيار الفساتين والإطلالات الجذابة التي تكشف عن أناقتها وجمالها.





تعتمد يسرا اللوزي على الإطلالات التي تجمع بين الأناقة والبساطة وتبعد عن المبالغة، ولكن على الرغم من ذلك تميل إلى اختيار التصميمات والصيحات غير التقليدية والغريبة إلى حد ما.





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تقوم يسرا اللوزي باختيار صيحات المكياج وتسريحات الشعر الجذابة التي تبرز جمال ملامحها، كما تحرص على تنسيق قطع المجوهرات والإكسسوارات الخلابة التي تزيد من جاذبيتها.





تفضل يسرا اللوزي اتباع أحدث صيحات الموضة والتنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، كما تطل على جمهورها من حين لآخر بلوك جديد ومختلف مما يمنحها مظهرا أنيقا.





من جانب آخر شاركت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها بصورة للفنانة يسرا اللوزي عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وعلقت على الصورة قائلة: أجمل واحدة في العالم ما شاء الله.





كانت قد شاركت يسرا اللوزي صورا جديدة من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





ظهرت يسرا اللوزي، بلوك أنيق بفستان أسود طويل، مفتوح الصدر، ومطرز تطريز بارز بالفصوص اللامعة، وأضافت إكسسوارات لتكمل الطلة فارتدت حلق طويلا ولامعا.





وأضافت لمسة جمالية بلوك ميك اب سموكي للعيون، وتسريحة شعر مميزة بفورمة لشعرها من الخلف.





وعلقت، أنه لشرف عظيم أن أكون عضوًا في لجنة التحكيم في مسابقة آفاق السينما العربية الجديدة.



