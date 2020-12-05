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محافظات

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير العدل لافتتاح مقر فرع توثيق الضواحي.. صور

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم، السبت، المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ لافتتاح مقر فرع توثيق الضواحي بحي سخا بمدينة كفر الشيخ؛ لإنهاء معاناة المواطنين وتخفيف الازدحام والتكدس الذي شهد مقر الشهر العقاري القديم.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري.

ومن المقرر أن يتفقد وزير العدل والوفد المرافق له، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، محكمة كفر الشيخ الابتدائية، بحضور المستشار أسامة شعث، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية.

يذكر أن معاناة أهالي كفر الشيخ التي استمرت عشرات السنوات، ستنتهي بدءًا من اليوم  السبت، بافتتاح المستشار عمر مروان، وزير العدل، للموقع الأول لفرع توثيق الضواحي بحي سخا بجوار مركز المعلومات التابعة لوزارة الداخلية ، بحسب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع، محافظ كفر الشيخ، قائلًا، إنه جارٍ حاليًا التجهيز لمقر الفرع الثاني بـ عمارة الشرق للتأمين، موجهًا الشكر المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن ما يميز الموقعين الجديدين هو أداء الخدمة الكترونيا، ويتعامل المواطن مع موظف واحد من خلال خدمة الشباك الواحد، ولن تستغرق المعاملة أكثر من 3 دقائق.

وتابع المحافظ أن المركز يضم صالة للمواطنين، وصالتين – أيضًا -  لتعامل المواطن مع موظف الشباك، وحجرات الموظفين على مساحة 500 متر، وبمجرد دخول المواطن يتم تسجيل رقمه الرقم القومي على جهاز الحاسب الآلي، ويحصل المواطن على رقم ليتوجه للشباك المحدد له من خلال خاصية النداء الآلي لينهي معاملته خلال الـ 3 دقائق.

ومن جانبه، أكد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، كابن من أبناء المحافظة، أعرف معاناة المئات من الأهالي لضيق موقع الشهر العقاري الحالي الكائن في عمارات الأوقاف، وكثرة المترددين عليه، الراغبين في تلقي كافة الخدمات الخاصة بالتوثيق والتوكيلات، لينهي اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع وزير العدل، ووزير الاتصالات، تلك المعاناة اليومية للجمهور.
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير العدل لافتتاح مقر فرع توثيق الضواحي.. صور
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير العدل لافتتاح مقر فرع توثيق الضواحي.. صور
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير العدل لافتتاح مقر فرع توثيق الضواحي.. صور
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير العدل لافتتاح مقر فرع توثيق الضواحي.. صور
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