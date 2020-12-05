فريق طبي بمستشفى ميت غمر ينجح في إنقاذ حياة مريض يعاني من نزيف بالمخ

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم عن نجاح فريق طبي في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 38 عاما بعد إصابته بنزيف في المخ وفقد جزء كبير من الجلد والعضلات في الساعد إثر حادث مروري كاد أن يودي بحياته.



وأضاف مكي أن وحدة طوارئ جراحة المخ والأعصاب بمستشفى ميت غمر المركزي نجحت في إجراء جراحة دقيقة وعاجلة لشفط النزيف وإيقافه وإزالة الضغط الناتج منه على المخ كما قامت وحدة جراحة التجميل بإجراء جراحة ترقيع لجزء كبير مفقود من الجلد والعضلات في الساعد في نفس وقت الجراحة واستغرقت العملية حوالي ثلاث ساعات.



واطمأن وكيل الوزارة على أن المريض بحالة مستقرة وجيدة وما زال تحت الملاحظة بوحدة العناية الجراحية بالمستشفى.



كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي المكون من الدكتور شريف محمد سليمان استشاري جراحة مخ وأعصاب والدكتور أحمد فريد استشاري جراحة التجميل والدكتور أحمد عطية أخصائي تخدير والدكتور سامح والي عناية جراحة والدكتور محمد حامد تخدير والأطقم التمريضية والأطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.







وكان الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أعلن فى تصريحات صحفية له الثلاثاء الماضى عن نجاح فريق طبي بمستشفى ميت غمر المركزي بإنهاء معاناة شاب في العقد الثالث من العمر يعاني من وجود كيس بالفك العلوى حجمه 3.5*5 سم وممتد لتجويف الأنف مما يعيق مجرى التنفس ويسبب للمريض آلاما مبرحة بالفك العلوى حيث تمكن الفريق الطبي من استئصال الكيس وتم وضع عظام تعويضية بعد استئصال الكيس بالكامل وذلك تحت التخدير الموضعي.



