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فن

رنا سماحة تستعد لحفل زفافها.. والنجوم يزفونها في الحنة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:03 ص
رنا سماحة
رنا سماحة
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أحمد إبراهيم
تصدرت الفنانة رنا سماحة، مؤشرات البحث (التريند) على محرك جوجل بعد احتفالها بليلة حنتها، على الملحن سامر أبو طالب، واستعداد الثنائي للزفاف. 

وتداول الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات حنة رنا سماحة وسامر أبو طالب، وتفاعلوا معها بشكل واسع، مترقبين حفل الزفاف. 

وعلم «صدى البلد» أن الفنانة رنا سماحة، ستحتفل خلال يومين بزفافها على الملحن سامر أبو طالب، داخل أحد الفنادق بالقاهرة، في حفل يتسم بالخصوصية، إذ فرض الثنائي حالة من الخصوصية على الموعد النهائي لحفل الزفاف. 

وتجري رنا سماحة، وخطيبها سامر أبو طالب، أخر الاستعدادات الخاصة بحفل زفافهما خلال الفترة الحالية، ولم يصرحا باليوم المحدد لحفل الزفاف إلا للمقربين فقط، حفاظًا منهما على الخصوصية. 

وكانت الفنانة رنا سماحة قد احتفلت بخطوبتها، على الملحن سامر أبو طالب، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

ونشرت رنا سماحة صورة لها مع خطيبها وعلقت قائلة "‏الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات ادعولنا دعوة حلوة". 

قدمت رنا سماحة العديد من الأغاني على مدار مشوارها الفني، وكان من بينها  تتر النهاية، و١٠٠ مليون عاملة، و بقيت شبهك، وغيرها من الأعمال المتنوعة.

تقول كلمات أغنية " بقيت شبهك": بقيت شبهك بشكل غريب .. وخليت عقلي من سنك .. بقيت انت وبالتقريب .. مفيش حاجه فيا مش منك .. بقيت انا وانت اسطوره .. بقيت قصتنا مشهوره .. بقينا ٢ بروح واحده .. مفيش اصل ومفيش صوره".

بينما قام سامر أبو طالب، بتلحين العديد من الأغاني الشهيرة كان آخرها أغنية "سمعني"، و"صاحبة رأي" للفنانة إليسا.

من جهة اخرى، طرحت الفنانة رنا سماحة منذ  أيام  قليلة أحدث  كليباتها الغنائية "أوبا" عبر موقع "يوتيوب" الذي يحمل توقيع المخرجة بتول عرفة، والذي تتعاون فيها للمرة الثانية مع لايف ستايلز ستديوز، بعد فيديو كليب "أميرة الحب".

وحرصت بتول عرفة على إظهار جوانب مختلفة عن شخصية رنا سماحة داخل الكليب الذي يتميز بالعصرية، حيث قدمت خلال الكليب رقصات استعراضية.

وكانت من أبرز مفاجآت الفيديو كليب الذي أصبح علامة فارقة في حياة رنا سماحة ، هو المشاركة التمثيلية للملحن سامر أبو طالب ، والذي أضفى أجواء مختلفة بكواليس التصوير ، حيث فاجأ الجميع بالتقدم لخطبة رنا سماحة ، ومن بعدها قاموا بإعلان الخبر الذي شكل مفاجأة سارة بالوسط الفني.

"أوبا" من كلمات : أحمد حسن رؤول ، وألحان: أحمد زعيم ، وتوزيع : وسام عبد المنعم ، وإخراج: بتول عرفة.
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