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رياضة

طبيب الأهلي: مروان محسن يعاني من مشكلة في الركبة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:25 ص
مروان محسن
مروان محسن
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حسام الحارتي

تحدث محمد وفائي، أخصائي التأهيل بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إصابة مروان محسن مهاجم الفريق خلال الفترة الماضية وإمكانية تواجده في أولى جولات الدوري المصري أمام مصر المقاصة يوم الأحد المقبل باستاد السلام.


وقال محمد وفائي، خلال لقائه التلفزيوني على فضائية "أون تايم سبورتس"، "مروان محسن يعاني من إصابة على مستوى الركبة، وبالتحديد خشونة كبيرة، وهي أحد أسباب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية".


وتابع "اخترنا التوقيت الحالي من أجل إراحة مروان محسن وعلاجه من آلام الركبة"، مشيرا إلى عدم تواجد اللاعب خلال مواجهة مصر المقاصة في أولى جولات الدوري المصري.


واوصل "مروان محسن دائم التواجد في عيادة النادي، وتحمل الكثير خلال الفترة الماضية؛ خوفا من الابتعاد عن الفريق أثناء خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا".


وفي نفس السياق، أوضح الدكتور محمد وفائي، أخصائي التأهيل بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، آخر تطورات الحالة الصحية لثنائي الفريق كريم نيدفيد ومحمد محمود، قائلًا "كريم نيدفيد يخضع من ٦ إلى ٨ ساعات يوميا للتأهيل، وبداية علاج اللاعب في ألمانيا كانت خاطئة، ومن المتوقع أن يعود للمشاركة في التدريبات بعد أقل من شهرين".


وعن محمد محمود، قال محمد وفائي "حظه وحش والإصابات عنده في أماكن مختلفة، ومن المتوقع أن يعود للتدريبات خلال ٣ شهور من الآن".

 


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