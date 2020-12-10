بين الفخامة والاحتشام.. شاهد إطلالات النجمات في ختام مهرجان القاهرة

شهد ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42، حضور عدد كبير من الفنانات على السجادة الحمراء، وتألقن بالعديد من الفساتين والإطلالات الجذابة والمميزة والفساتين المحتشمة المميزة.
كما اختار عدد كبير من الفنانات الظهور بفساتين جذابة ومحتشمة على السجادة الحمراء، ومنهن الفنانة يسرا التي ارتدت فستانا طويلا وجذابا باللون الذهبي، ويتميز بتفصيلة ناعمة ولافتة تبرز عن جمالها، كما وضعت لمسات رقيقة من الماكياج ليتناسب مع ظهورها.
ظهرت إلهام شاهين
بإطلالة أنيقة، وارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة باللون الأسود، وتميز الفستان بتطريز بسيط باللون الأسود مما كشف أناقتها وجمالها.
وتألقت ليلى علوي، بفستان طويل باللون الأسود ومطعم بالدانتيل الناعم من الأكمام، كما يتميز بتفصيلة بسيطة وناعمة ليبرز عن جمالها وأناقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى علوي على اللون البني كأيشادو للعيون لتبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون التوبي، كما اختارت أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة مميزة وجذابة تتناسب مع ظهورها. وأطلت الفنانة نهال عنبر بفستان طويل باللون الأسود ويتميز بالجوبير الناعم الذى يبرز عن جمالها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نهال عنبر على اللون الأسود كأيشادو للعيون لتبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم، كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة مميزة وجذابة تتناسب مع ظهورها، ووضعت مجموعة من الإكسسوارات الفضية لإكمال ظهورها.
من جانب آخر التزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء.
وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.