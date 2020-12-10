بين الفخامة والاحتشام.. شاهد إطلالات النجمات في ختام مهرجان القاهرة

وأطلت الفنانة نهال عنبر بفستان طويل باللون الأسود ويتميز بالجوبير الناعم الذى يبرز عن جمالها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نهال عنبر على اللون الأسود كأيشادو للعيون لتبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم، كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة مميزة وجذابة تتناسب مع ظهورها، ووضعت مجموعة من الإكسسوارات الفضية لإكمال ظهورها.





من جانب آخر التزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء.



