أوف شولدر.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء

حرصت الفنانة ليلى احمد زاهر على حضور ختام مهرجان القاهرة السينمائي لدورته 42، وظهرت ليلى زاهر بفستان طويل ومنفوش باللون الأسود ، وتميز بتفصيلة بسيطة الأوف شولجر تتناسب مع جمالها، ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الجذابة التي تبرز اناقتها، وحملت كلاتش باللون الأسود.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى احمد زاهر على اللون الأسود للعيون ليبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني، كما اختارت تسريحة جذابة شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة مميزة وجذابة تتناسب مع ظهورها.



