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أوف شولدر.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:22 م
ليلى احمد زاهر
ليلى احمد زاهر
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نهى هجرس
حرصت الفنانة ليلى احمد زاهر على حضور ختام مهرجان القاهرة السينمائي لدورته 42، وظهرت ليلى زاهر بفستان طويل ومنفوش باللون الأسود ، وتميز بتفصيلة بسيطة الأوف شولجر تتناسب مع جمالها، ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الجذابة التي تبرز اناقتها، وحملت كلاتش باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى احمد زاهر على اللون الأسود للعيون ليبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني، كما اختارت تسريحة جذابة شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة مميزة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ويختتم مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الخميس، دورته الـ 42 في دار الأوبرا المصرية.


وعلى مدار 9 أيام خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، تألقت النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال مشاركتهن فى المهرجان.


شهدت الدورة الـ 42  من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي  ، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

يشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء اليوم، والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في مختلف المسابقات.


أوف شولدر.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء
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