هاني الناظر: احذروا النكد قد يصيبكم بفيروس كورونا





نشر الدكتور هاني الناظر طبيب الأمراض الجلدية عبر صفحته على فيس بوك و قال " احذروا النكد، إن النكد يؤثر على جهاز المناعة و يضعفه، حتى لا تخسر صحتك من أجل ما لا يستحق، مع ازدياد أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر " .





أوضح الناظر أن الجهاز المناعي يعتبر من أهم الأجهزة التي تقاوم فيروس كورونا في الجسم، فإذا كان الجهاز المناعي قوي لن يتمكن الفيروس من مهاجمة الجسم، و إذا هاجمه سيتمكن الإنسان من التخلص منه في أسرع وقت قبل أن يتسبب في إصابته بمضاعفات .





كما قد نشر الدكتور هاني الناظر مجموعة من الأطعمة و المشروبات التي تعزز من قوة الجهاز المناعي في جسم الإنسان، أبرزها، الجنزبيل، و النعناع ،و القرفة، والينسون، و السلطة الخضراء والأسماك و اللحوم و الابتعاد تماما عن شرب المشروبات الغازية المليئة بالسكريات .

يعتبر الجهاز المناعي في جسم الانسان هو حائط الصد الأول لمواجهة أي مرض أو أزمات في الجسم، فقبل أن يدرك الانسان أنه مريض يكون الجهاز المناعي بالداخل قد خاض الحرب منذ فترة و لم ينجح في مقومة المرض و التخلص منه .