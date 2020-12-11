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توك شو

طارق الشيخ يقدم نصائح للفتيات المقبلات على الزواج بأغنية يا نجف بنور.. فيديو

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:09 ص
طارق الشيخ
طارق الشيخ
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محمود محسن
قدم المطرب الشعبي طارق الشيخ نصائح للفتيات المقبلات على الزواج، وقام بأداء كلمات على  أغنية "يا نجف بنور" وقال "بكرة الغندور يهريكي طلبات اغسلي شرابات طبقي غيارات".

وتابع الشيخ   خلال حواره ببرنامج "أبلة فاهيتا" المذاع عبر فضائية "أون" كلمات الأغنية " وأهو بكرة تزوغ عينه على الستات محبوسة في البيت والبيه في سهرات غم ونكد".

وقال طارق الشيخ، إنه لم يفكر أبدا في تأدية أغانى المهرجانات، معلقا: " مش بعد ما أكون عامل حوالى أكثر من 90 أغنية أو 100 أغنية أقوم دلوقتى أعمل مهرجانات.


وأضاف "الشيخ"  أنه إتجه من قبل للقيام بأغنية مع موزع المهرجانات ساسو لمعرفة هذا اللون من الأغاني، موضحا: "أول ما لقيته حاطط ضمن الأغنية ساسو قولتله لا.. أنا عمرى ما شوفت موزع يقول أسمه فى الأغنية".


وتابع أن ما يسمى بـ "التريندات" يعتبر شئ وهمى، لأن ما يميز نجاح أى أغنية هو قبولها من الشارع المصرى.


وأكد أنه خلال جيل محمد عدوية وحسن الأسمر وغيرهم من مطربي الأغانى الشعبية من كان يريد أن يغني بعدهم كان يجب أن يكون لديه الموهبة، متابعا: "دلوقتى مش هنقول أنصاف مواهب.. لا بقا مفيش مواهب". 






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