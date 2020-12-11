نائب رئيس جامعة طنطا يناقش الجديد فى زراعة الكلى بالمؤتمر الدولي العاشر بالمنصورة

شارك الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث ، في فعاليات المؤتمر الدولى العاشر لأمراض الكلي، والذي تنظمه جامعة المنصورة خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر 2020.









واستعرض نائب رئيس جامعة طنطا خلال فعاليات المؤتمر، الجديد فى مجال علاج زراعة الكلى، حيث أوضح إمكانية أن تسهم عملية زراعة الكُلى فى شفاء مرضى الكُلى المُتقدِّمة والفشل الكلوي، وكذلك المخاطر الصحية المُرتبطة بزراعة الكُلى تلك المُرتبطة بالجراحة نفسها، ورفض العضو المُتبرع والآثار الجانبية للأدوية المُضادَّة للرفض أو مُثبِّطات المناعة اللازمة لمنع جسم المريض من رفض الكُلية المتبرًّع بها.



