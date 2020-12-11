إسرائيل تستعد للكشف عن أجزاء من قصر هيرودس بالقرب من بيت لحم.. شاهد

عرضت فضائية يورونيوز لقطات ، من استعداد إسرائيل ، للكشف عن أجزاء من قصر الملك هيرودس ، بالقرب من بيت لحم .





يأتي ذلك تزامنا مع إغلاق الشرطة الفلسطينية خلال الأٍيام الماضية لـ 42 محلا تجاريا و6 محطات وقود وقبضت على 3 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم.

وتقع قلعة هيروديوم او قصر هيرودوس ، وهي وجهة سياحية ذات شعبية كبيرة، على بعد كيلومترات عدّة شرق مدينة بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة،وابقت إسرائيل على السيطرة العسكرية والمدنية كاملة عليها.

وتخطط سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية لفتح الموقع الأحد المقبل، مما يسمح للزوار للمرة الأولى برؤية الدرج المقوس والردهة والمسرح الخاص بهيروديوم. وشيّد هذا المجمع الصحراوي في عهد الملك هيرودوس الذي عيّنه الرومان واشتهر بوحشيته، وبالمباني الرائعة التي بنيَت خلال فترة حكمه على منطقة يهودا في جنوب البلاد، ما بين الاعوام 37 و4 قبل الميلاد. وكان هذا القصر المفضّل لدى هيرودس، وهو يقع على قمة يبلغ ارتفاعها 830 مترًا عن سطح البحر، ويشرف مدخله على مدينة القدس.







