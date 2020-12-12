خدمة اجتماعية حلوان تعلن عن مسابقة الطالب والطالبة المثاليين

أعلنت لجنة نشاط الاسر الطلابية بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان عن فتح باب الترشيح لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الكلية للعام الجامعي ، وياتى هذا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور زغلول عباس عميد الكلية.

وتستمر لجنة نشاط الأسر الطلابيه بالكلية استقبال طلبات الطلاب الراغبين فى المشاركة فى المسابقة، وعليهم التوجه الى مسئول الاسر الطلابية بجوار غرفة مدير رعاية الشباب بكلية الخدمة الاجتماعية وسحب استمارة.

وحددت الكلية يوم الثلاثاء الموافق 22ديسمبر 2020 كموعد لمسابقة الطالب والطالبه المثاليين علي مستوي الكليه.

وننشر لكم فى صدى البلد الشروط الموضوعة المشاركة فى المسابقة :

- أن يكون الطالب حاصلا على تقدير جيد فاعلى.

- أن يكون الطالب يمارس اى خدمات تطوعية اجتماعية فى أى جمعية لها نشاط اجتماعى.

- ان يجيد الطالب للغتين أو اكثر منها اللغة الانجليزية.

- لديه حصيلة من المعلومات العامة.

- حاصل على دورات خارجية متنوعة.

وتهدف الأنشطة الطلابية إلى توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.





وكان قد قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة كافة أنشطتها الطلابية الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.