أخبار الفن| تامر أمين يتصدر مؤشر البحث بعد قرار حبسه.. الجمهور يبحث عن رانيا يوسف لهذا السبب

تستعد النجمة زينة، لتكريمها غدا السبت بمهرجان "نجم العرب" والمقرر إقامته في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، بعد أن فازت باللقب بتصويت من الجمهور العربي، كأفضل ممثلة سينمائية عن فيلم 'الفلوس'.









نشرت منى فاروق صورًا جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في أحدث اطلاله لها.

بعد صمت 17 عاما.. محمد هنيدي يرد على لغز حيّر المصريين.. صور

كشف الفنان محمد هنيدي عن كواليس شخصية خضر التي قدمها في فيلمه "عسكر في المعسكر" الذي تم عرضه عام 2003 وذلك قبل 17 عاما.





