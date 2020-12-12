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مرأة

باستايل هندي.. شاهد ثان إطلالات شدوى الحضري في حفل خطوبتها

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:55 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
حرص عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من حفل خطبة ابنته شدوى.

لفتت ابنة الحضري الأنظار بإطلالتها الثانية في حفل الخطوبة، وارتدت فستانا يميل إلى استايل الهندى أوف وايت واتسم التصميم بأنه ذا أكمام مكشوفة ومطرز بالكامل ما زاد من أناقتها، وذات فتحة من الامام وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة. 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أبنة الحضري بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

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باستايل هندي.. شاهد ثان إطلالات شدوى الحضري في حفل خطوبتها
باستايل هندي.. شاهد ثان إطلالات شدوى الحضري في حفل خطوبتها
باستايل هندي.. شاهد ثان إطلالات شدوى الحضري في حفل خطوبتها
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