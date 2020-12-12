باستايل هندي.. شاهد ثان إطلالات شدوى الحضري في حفل خطوبتها

لفتت ابنة الحضري الأنظار بإطلالتها الثانية في حفل الخطوبة، وارتدت فستانا يميل إلى استايل الهندى أوف وايت واتسم التصميم بأنه ذا أكمام مكشوفة ومطرز بالكامل ما زاد من أناقتها، وذات فتحة من الامام وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أبنة الحضري بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.





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