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ديني

"البحوث الإسلامية" يبدأ أولى فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل واعظات الأزهر على الكتابة للصحف والمجلات

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:08 م
مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
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محمد شحتة
بدأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تنفيذ أولى فعاليات الدورة التدريبية لواعظات الأزهر بالإسكندرية بالتعاون مع أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، حيث يستهدف البرنامج التدريبي للدورة تأهيل الواعظات في جانب مهارات الكتابة والتحرير الصحفي، تمهيدًا للاستفادة منهن في التوعية الجماهيرية من خلال الكتابة للصحف والمجلات في القضايا المعاصرة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب – شيخ الأزهر بدعم المهارات العلمية لواعظات الأزهر.

وقال د. نظير عيّاد، إن الدورة تأتي ضمن مجموعة من الدورات التأهيلية المتنوعة التي تستهدف تنمية المهارات الذاتية لدى واعظات الأزهر بما يخدم دورهن الدعوي والتوعوي، خاصة في تلك القضايا التي يحتاج إليها أفراد المجتمع بفئاتهم المتنوعة.

وأضاف د. حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر، أن برنامج الدورة ينفذ على مراحل بدأت اليوم مرحلته الأولى لمجموعة من الواعظات ومن المقرر أن يتم استكماله لبقية الواعظات بما يؤهلهن على التمكن من الكتابة الصحفية المتميزة لإيصال رسائلهن التوعوية إلى الجمهور بشكل فاعل ومؤثر.

فيما أشارت د. إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات بأن هذه الدورة  المكثفة تستمر فعالياتها على مدار أسبوع كامل ويشارك فيها نخبة متميزة من المدربين من كلية الإعلام بجامعة الأزهر والجامعات الأخرى وبعض المهنيين، وتحتوي على مجموعة من اللقاءات العملية المتميزة وورش العمل التي تعقد يوميًا بنهاية اليوم التدريبي.
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