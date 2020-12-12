في عيد ميلادهما | أسرار في حياة ماجدة ذكي وعلا رامي

أما عن حياتها الشخصية فقد كشف الفنان كمال ابو رية في لقاء تلفزيوني له عن سبب انفصاله عن ماجدة زكي قائلا:"كانت تساعدني كثيرا و انفصالنا اثر فيّ كثيرا بسبب حبي لـ اولادي و لا يوجد احد معصوم من الخطأ وأنا اخطأت ولكن هي تغيرت كثيرا وشعرت بـأنها ليست هذه الزوجة التي اخترتها في البداية".

يذكر أن اخر أعمال الفنانة ماجدة زكي هو مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة.



العمل من بطولة رانيا فريد شوقي، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.





تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة، وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته؛ بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، وسرعان ما تجد قوت نفسها فى صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطار اجتماعى عائلى.





الفنانة علا رامى



