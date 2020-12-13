لا يستطيع أحد اختراقها .. أفضل تطبيقات لتشفير الصور والرسائل

تعتبر الرسائل والصور التى نقوم بإرسالها واستقبالها هى أكثر الأشياء خصوصية فى هواتفنا الذكية، ولذلك يحرص المستخدمون على اتباع عدد من الوسائل لتأمينها حفاظا عليها من الاختراق والتسريب، ولكن فى أغلب الأحيان لا تستطيع الإجراءات العادية حماية هذه الصور والرسائل





وبحسب موقع MakeUseOf فإن حماية البيانات والمعلومات الموجودة على هواتفنا الذكية والمخزنة على تطبيقات التخزين السحابية، لا تتمتع بنسبة الأمان الكافية، ولذلك يجب استخدام عدد من التطبيقات المخصصة لحماية الصور والرسائل، وفيما يلى عدد من فإن حماية البيانات والمعلومات الموجودة على هواتفنا الذكية والمخزنة على تطبيقات التخزين السحابية، لا تتمتع بنسبة الأمان الكافية، ولذلك يجب استخدام عدد من التطبيقات المخصصة لحماية الصور والرسائل، وفيما يلى عدد من أفضل تطبيقات تشفير الرسائل والصور.









تطبيق Norton App Lock





هو تطبيق من إنتاج شركة Norton التى تعمل فى مجال الأمن الإلكترونى، والشهيرة بانتاج برامج الفيروسات، وعلى الرغم من ارتفاع اسعار برامج الشركة إلا أن التطبيق مجانى، ويحتوى التطبيق على أدوات سهلة للغاية وعلى الرغم من أنه برنامج للتشفير، إلا أنه أيضا يقوم بمكافحة الفيروسات الموجودة على الهاتف.

تطبيق XGallery





هو تطبيق معرض مجاني يمكنك استخدامه دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، ويتيح لك هذا التطبيق استخدام كلمة مرور لحماية الصور وإخفائها، كما يتيح لك عرض الصور وتحريرها بجميع التنسيقات المعروفة، بمجرد إعداد رمز التعريف الشخصي PIN المكون من أربع أرقام ستحصل على اختصار مباشر للمجلد الخاص في الشاشة الرئيسية للتطبيق، كما يمكنك استيراد الملفات من معرض الصور الخاص بك إلى المجلد الآمن، ويمتاز التطبيق بخاصية استعادة الصور والفيديوهات الصور المحذوفة.



تطبيق AppLock by IvyMobile





يقوم التطبيق ليس فقط بتشفير الصور والفيديوهات الموجودة ضمن تطبيقات التواصل الاجتماعى، وإنما يقوم بتشفير جميع الصور والفيديوهات الموجودة على هاتفك، ويمتلك التطبيق رمز غير مرئى يسمح للمستخدمين بالتسجيل عليه، كما أنه سهل الاستخدام.





تطبيق Hide Something





هو من أفضل تطبيقات إخفاء الصور على نظام التشغيل اندرويد، يمتلك التطبيق واجهة رئيسية سهلة الاستخدام تساعدك بسهولة على إخفاء بعض الصور والفيديوهات وتخزين الملفات الشخصية ومنع المتطفلين من الاطلاع عليها بأي طريقة، ويمتاز التطبيق بإمكانية حماية صورك باستخدام رمز الـ PIN أو بواسطة قارئ البصمة ، كما يمكنك حفظ لملفات المخفية على خدمة جوجل درايف Google Drive بسهولة.











