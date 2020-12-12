إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بـ بني سويف

أصيب 6 أشخاص، في حادث سير، وقع مساء اليوم السبت، إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، ونقلتهم 3 سيارات إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللأزم.





واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي 6 مصابين جراء الحادث، وهم: حكمت راتب سلطان، ٧٥ سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وعادل صالح زكريا، ٤٦ سنة، مصابًأ بجروح وكدمات متفرقة وسيد سلطان راتب، ٤٢ سنة، مصابًا بنزيف بالأنف وجروح وكدمات متفرقة ونورة سلطان راتب، ٣٨ سنة، مصابة بكسر مضاعف بالساق اليسري وشريف حنفي عبدالمنعم، ٣٢ سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة وايمان سلطان راتب، ٣١ سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، جميعهم يقيمون مدينة حلوان.



