لم شمل أسرة عم أحمد بائع المناديل وتوفير مسكن وراتب شهري.. تفاصيل

قدم أحمد حلمي بائع المناديل، وصاحب الصورة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الإجتماعي وهو يبيع مناديل، ويعيش على أحد الأرصفة رفقة ابنته، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع المسئولين على الاستجابة السريعة لحالته.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي"، أنه بعد انتشار الصورة؛ استجاب محافظ بني سويف ووكيلة التضامن الاجتماعي بتوفير سكن في أحد العقارات والعمل به حارسا براتب شهري.





وأردف:"أنا عندي أربع أولاد غير ملك، ولكن ملك مرتبطة بيا أكتر وعلشان كده عالطول كانت بتحب تيجي معايا، وكانت بتروح المدرسة ثلاثة أيام في الأسبوع بسبب الوباء".





من جانبها قالت إحسان أبو زيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، إنه تم نقل عم أحمد بائع المناديل وابنته إلى دار رعاية في بني سويف.



