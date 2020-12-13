ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لم شمل أسرة عم أحمد بائع المناديل وتوفير مسكن وراتب شهري.. تفاصيل

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:48 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قدم أحمد حلمي بائع المناديل، وصاحب الصورة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الإجتماعي وهو يبيع مناديل، ويعيش على أحد الأرصفة رفقة ابنته، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع المسئولين على الاستجابة السريعة لحالته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي"، أنه بعد انتشار الصورة؛ استجاب محافظ بني سويف ووكيلة التضامن الاجتماعي بتوفير سكن في أحد العقارات والعمل به حارسا براتب شهري.

وأردف:"أنا عندي أربع أولاد غير ملك، ولكن ملك مرتبطة بيا أكتر وعلشان كده عالطول كانت بتحب تيجي معايا، وكانت بتروح المدرسة ثلاثة أيام في الأسبوع بسبب الوباء".

من جانبها قالت إحسان أبو زيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، إنه تم نقل عم أحمد بائع المناديل وابنته إلى دار رعاية في بني سويف.

وأشارت إلى أنه تم جمع عم أحمد بزوجته التي أوضحت أن عليها دين سيتم بحث كيفية تسديده بمساعدة المجتمع المدني، موضحة أنه تم لم شمل الأسرة وتوفير مسكن لهم وراتب شهري يقدر بـ2000 جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إنتشار صورهم .. تحرك فوري بشأن بائع المناديل وابنته في نفق المحطة | تفاصيل

أول تحرك من التضامن مع بائع المناديل وابنته.. صور

محافظة بنى سويف: توفير معاش تكافل وكرامة لـ عم أحمد بائع المناديل وابنته

تعاطف معهما ملايين المصريين.. القصة الكاملة لعم أحمد بائع المناديل وابنته ملك.. فيديو

تحركات فورية .. التضامن : مساعدات مالية ووحدة سكنية جديدة لبائع مناديل ببني سويف

فيديو جراف.. قصة بائع المناديل وصغيرته ملك

ترشيحاتنا

فوائد شهادات استثمار البنك الاهلي

طرد رمضان صبحي وغيابه عن لقاء الزمالك .. اعرف السبب

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر: الطقس غير مستقر حتى الأربعاء|فيديو

مبخافش غير من اللى خلقني| تفاصيل خناقة عماد النحاس مع حكم مباراة الزمالك

ضاحي خلفان: حفيد الرئيس الفلسطيني سيكون رئيسا لوزراء إسرائيل

بعد انتشاره.. هاني الناظر يكشف حقيقة فوائد الجاز للشعر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم ارتفاع إصابات كورونا .. تدافع الآلاف في المتاجر استعدادا لأعياد الميلاد بـ لندن| صور

بعد عقد قرانها.. بشرى تستعرض أنوثتها بإطلالات مثيرة.. شاهد

استايل مميز.. أجرأ إطلالات دينا الشربيني.. شاهد