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سيارات

أيقونة فولكس فاجن الشهيرة .. تتحول لتحفة فنية رائعة | صور

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:16 ص
أيقونة فولكس فاجن
أيقونة فولكس فاجن الشهيرة .. تتحول لتحفة فنية رائعة | صور
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صبري طلبه
القلب يعشق كل جميل والعين أيضًا تحب أن ترى كل جميل وجديد، ولكن عندما يتعلق الأمر بعالم السيارات فنجد أفكار رائعة ونماذج لسيارات تاريخية تحولت إلى تحف فنية، ومن أبرز التصميمات الخاطفة للأنظار واحدة من أقوى إصدارات الصانع الألماني العريق فولكس فاجن، وهي النسخة T1 و T2 والتي تم إصدارها  للمرة الأولى في عام 1950.

أظهرت صور لمحبي هذه الفئة مدى عشقهم لها، فهل تخيلت يوما أنك تتناول الافطار أو الاستمتاع بمشروب خاص على هذه السيارة، فيبدو أن الأمر مميز للغاية.

ولذلك فاعتمد التصميم على اتخاذ واجهة السيارة والجزء الجانبي لتشكل مظهرًا رائعًا، و للتمتع أيضًا بمساحة تناسب الشخص القائم بالتجهيزات، بينما توجد حول هذه التحفة الفنية مقاعد انتظار لراحة الأفراد أو العملاء.

لم تقتصر التصميمات على هذه الفكرة فقط وظهرت أيضًا مقدمة السيارة كواجهة أثاث مكتبي، مثبت عليها طاولة خشبية للأعمال المكتبية المختلفة، تميز بالمصابيح الامامية الدائرية لهذه الايقونة الرائعة والتي يتوسطها شعار VW العريق.

اختلفت عوامل الجذب لهذا العمل الفني، بخلاف الاستخدامات المتنوعة للسيارة، فتألقت الأيقونة T1 و T2 بألوان رائعة ومبهرة مثل الأحمر اللامع واللون السماوي و الفوشيا، استخدمت أيضا هذه السيارة في رسومات معلقة و جداريات على الحوائط و نماذج ديكور ثابتة، فيبدو أن فولكس فاجن قد احتلت مكانة خاصة بهذا الاصدار في قلوب الكثيرون.
أيقونة فولكس فاجن الشهيرة .. تتحول لتحفة فنية رائعة | صور
أيقونة فولكس فاجن الشهيرة .. تتحول لتحفة فنية رائعة | صور
أيقونة فولكس فاجن الشهيرة .. تتحول لتحفة فنية رائعة | صور
أيقونة فولكس فاجن الشهيرة .. تتحول لتحفة فنية رائعة | صور
أيقونة فولكس فاجن الشهيرة .. تتحول لتحفة فنية رائعة | صور
أيقونة فولكس فاجن الشهيرة .. تتحول لتحفة فنية رائعة | صور
أيقونة فولكس فاجن الشهيرة .. تتحول لتحفة فنية رائعة | صور
أيقونة فولكس فاجن الشهيرة .. تتحول لتحفة فنية رائعة | صور
أيقونة فولكس فاجن الشهيرة .. تتحول لتحفة فنية رائعة | صور
أيقونة فولكس فاجن الشهيرة .. تتحول لتحفة فنية رائعة | صور
أيقونة فولكس فاجن الشهيرة .. تتحول لتحفة فنية رائعة | صور
أيقونة فولكس فاجن الشهيرة .. تتحول لتحفة فنية رائعة | صور
أيقونة فولكس فاجن الشهيرة .. تتحول لتحفة فنية رائعة | صور
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