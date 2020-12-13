ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا .. موريتانيا تفرض إجراءات جديدة على المسافرين إليها

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
موريتانيا تشدد إجراءات
موريتانيا تشدد إجراءات السفر
Advertisements
أمينة الدسوقى

فرضت موروتانيا عددا من الإجراءات على المسافرين القادمين إلىإليها، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، فى قرار  وقعه وزراء الخارجية، والداخلية، والصحة، والتجارة والسياحة، والتجهيز والنقل.


وتضمن الإجراءات  فرض ارتداء قناع الوجه، وغسل اليدين أو تعقيمهما بمحلول كحولي مائي، واحترام مسافة لا تقل عن 1.5 متر بين كل شخصين، وحمل المسافر إفادة فحص (TR PCR COVID 19) سلبي، أو شهادة فحص سريع للأجسام المضادة سلبية، ولا يتجاوز تاريخ إصدارهما 5 أيام، وأن تكونا صادرتين عن مختبر معتمد في البلد الأصلي. حسب نص المقرر.


وبموجب هذا القرار، سيفرض على المسافرين القادمين إلى موروتانيا عبر المطار، أو المعابر البرية تعبئة استمارة المعايير الصحية الفردية، وتقديمها للمصالح المعنية، وكذا الخضوع لقياس درجة الحرارة عبر كاميرا حرارية، أو افلاش حراري وأنه في حال درجة حرارة طبيعية، وسلبية اختبار فحص  TR PCR، أو اختبار الفحص السريع للأجسام المضادة، يلزم الشخص باحترام فترة الحجز الذاتي الطوعي لمدة 10 أيام، كما أنه في حال ظهور فحص PCR إيجابيا، فسيتم التكفل بالمسافر أو السائح، وفقا للبروتكول الوطني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل انطلاق الجونة السينمائي.. اِعرف إجراءات السلامة للمهرجان لحماية الضيوف من كورونا

لن تستقبل وافدين جدد.. الكويت تلغي قائمة الدول المحظورة وتحدد شرط دخول البلاد

4 فئات معفاة من رسوم اختبار فحص فيروس كورونا في موريتانيا

مفاجأة.. كورونا انتشر في إيطاليا قبل 3 أشهر من إعلان الصين عن أول إصابة

علشان ماترجعش من المطار.. إزاي تعرف إن نتيجة الـ PCR بتاعتك صالحة للسفر

السعودية والكويت بينها.. طيران الإمارات تعفي 6 دول من فحص كورونا

ترشيحاتنا

لو لقيت حد منهم خليه صاحبك.. الأسرار الـ10 للشخصيات المتوازنة نفسيا

للاستغناء عن استيراده.. إيران تعلن موعد اختبار لقاحها ضد كورونا على البشر

سعر الدولار في البنوك اليوم 13-12-2020

سعر الذهب اليوم الأحد 13-12-2020

عيار 18 يسجل 688 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأحد 13-12-2020

قصة السيارة التى انقلب بها أحمد حلمي لينقذ إبراهيم نصر.. فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة السيارة التى انقلب بها أحمد حلمي لينقذ إبراهيم نصر.. فيديو وصور

فستان زفاف مسكون.. عروس تمر بأحداث مرعبة قبل زواجها | صور

لصوص ولكن.. أغرب جريمة سرقة لسيارة مرسيدس| صور