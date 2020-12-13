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منوعات

جريمة تهز مانشستر.. رجل يشعل النيران في نفسه ومجموعة من رجال الشرطة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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نهى حمدي
حاوية من الوقود، وبضعة عيدان من الكبريت، كانت كافيةً لينفذ رجل جريمته المروعة في حق نفسه، وحق مجموعة من الضباط، حيث رصد مقطع فيديو صادم، رجلًا يلقي البنزين على نفسه ومجموعة من رجال الشرطة محدثًا حريقًا مروّعًا.

بدأت الواقعة باللقطات التي سجلتها الكاميرا المثبتة في ملابس شرطي، حيث ظهر رجل فجأة أمام ماركت "ستريت"، وبدأ الرجل بالصراخ، بينما يقوم الضابط بالاتصال بالراديو مطالبا المساعدة من قوات إضافية للسيطرة على الوضع.

توقف الفيديو لثوانٍ معدودة  ليعود البث وتظهر ألسنة متصاعدة من الدخان والنيران في المدخل المؤدي على المتجر، ويجري أحد الضباط وهو يصرخ، قائلًا "نار ، نار!"، وكان المشتبه به يصرخ بينما يحاول ضباط الشرطة نقله إلى بر الأمان للقبض عليه.

ليلقى القبض على الرجل المشتبه به البالغ من العمر 51 عامًا للاشتباه في ارتكابه العنف المنزلي عندما هدد بإضرام النار في نفسه، فيما تم نقله إلى المستشفى حيث تم تقييم استنشاقه للدخان وإصابات طفيفة وخرج منذ ذلك الحين ولا يزال رهن الاحتجاز.

في بيان رسمي، قالت شرطة "مانشستر الكبرى" إن المشتبه به "كريستيان سميث" متهم بارتكاب حريق عمد بقصد تعريض الحياة للخطر ، وتهمة شجار واحدة ، وتهمة واحدة تتعلق بإيذاء جسدي حقيقي لضابط شرطة ، وتهمة واحدة بالتحرش.

وقالت الشرطة إنه تم احتجازه على ذمة التحقيق وسيمثل أمام محكمة مانشستر وسالفورد الجزئية يوم الاثنين 14 ديسمبر.

فيما تم نقل ضابط شرطة إلى المستشفى وعالج من قبل أخصائي العيون لتأثره بحروق كيميائي، فيما قد تم تسريحه منذ ذلك الحين لكنه يحتاج إلى مزيد من الرعاية.

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