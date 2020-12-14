أشرف زكي يكشف تفاصيل التحقيق مع محمد رمضان.. وسر بكائه أثناء تكريمه

- إجراء تحقيق مع محمد رمضان اليوم.. ونقيب الممثلين يكشف التفاصيل

- أشرف زكي يكشف كواليس اكتشافه للفنانة الكبيرة أمال ماهر

- اسألوا الحيطان والخشب.. تعليق أشرف زكي عقب بكائه بعد تكريمه الأسبوع الماضي













علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على صورته التي اشتهرت خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وسجدته على خشبة المسرح بعد تكريمه، قائلا «مكنتش بفكر في اي شيء كل الي حصل إني "عطلت" وأنا بقول الكلمة رغم أني بتكلم كويس ومش بمسك ورق بس عطلت وحاولت فطلع رد الفعل ده».





وقال «زكي» خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» إن سجدتي على خشبة المسرح في أعقاب التكريم، مكنتش أعرف إن فيه تكريم أصلًا، هذا مهرجان سنوي، وأنا كنت رايح احضر عادي الافتتاح في البداية فوجئت بأغنية مهداه من الطلبة لي وأعقبها التكريم.





وتابع نقيب المهن التمثيلية: «الحقيقة ارتبكت جدًا لكن في النهاية الحمد لله على المسيرة فيها نجاحات وإخفاقات ولي ما لي وعلي ما علي لكن في النهاية الحمد لله ليس لدي ما أخجل منه.. فقد اديت مهمتي أمام زملائي وتلاميذي بالشكل الذي يرضي الله ويرضيني».





كان الدكتور أشرف زكى، رئيس أكاديمية الفنون، نال تكريما الأربعاء الماضي، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بمهرجان العربي للمسرح، وبدا التأثر الشديد على زكى، الذى بكى ثم سجد على خشبة المسرح ليقبلها في حضور شقيقته الفنانة ماجدة زكى وزوجته الفنانة روجينا... صور سجدة أشرف زكى، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، على مواقع السوشيال ميديا، وأثنى كثيرون على تصرفه التلقائى، أمام الحضور.





وكشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن كواليس بداية الفنانة أمال ماهر في واقعة أدت لاكتشافها قائلًا : "أخرجت عدد كبير من الاعمال المسرحية التي حصلت فيها على جائزة الدولة التشجيعية كانت مسرحية "شفيقة ومتولي " .





وتابع :" كلفت وهذه هي المفاجات كلفت من قبل الوزارة بإخراج مئوية " أم كلثوم " وفي أحد الساحات والتي كانت عبارة عن " باركينج "موقف للسيارات أمام قسم السيدة زينب أقمنا المسرح ".





وأكمل «زكي» ، قائلا "أثناء بحثي عن البطولة الغنائية للعمل المسرحي بحثت عن بطلة غنائية أستمررت في البحث حتى قال لي الفنان عمرو عبد الجليل أنه غستمع لفتاة صوتها حلو جدًا وهبعتهالك ".

وواصل : "دخلت علي البنت وكنت وقتها مع الفنانة هناء الشربحي في السامر في منف وأثناء حديثي مع الشوربجي دخلت علينا البنت وعرفتنا على نفسها وقامت بالغناء فبكت هناء الشوربجي وهي النجمة الكبيرة " أمال ماهر " .

وتابع : " أمال ماهر كسرت الدينا وقتها وجاء فاروق حسني وزيرالثقافة وقتها يشوفها بعدما قص والد الفنان أحمد السقا قصة الفتاه على الوزير حيث كان يعمل وقتها كأحد قيادات الوزارة وقيل لها عاوزة تدخلي إيه فدخلت معهد الموسيقى العربية ".





وكشف أنه في أحد المرات سحور رمضان الذي صادف قبيل رأس السنة بيوم حيث كان الفنان الكبير عادل إمام يشارك في السحور وإستمع وقتها لامال ماهر واعجبته جدًا وفاروق الفيشاوي ".





وأوضح قائلا: " وقتها طلب الزعيم عادل إمام الاستعانة بالفتاة أمال ماهر حيث كانت وقتها في المرحلة الاعدادية في سهرة سمير خفاجه وبالفعل ذهبت وقامت بالغناء وكان هناك عمار الشريعي والحمد لله ".





كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كواليس تكريمه نهاية الاسبوع الماضي وسجدته على خشبة المسرح في أعقاب التكريم قائلا : "مكنتش أعرف إن فيه تكريم أصلًا هذا مهرجان سنوي وأنا كنت رايح أحضر عادي الافتتاح في البداية فؤجئت بأغنية مهداه من الطلبة لي وأعقبها التكريم "





وحول مشاعره وردود فعله أوضح ، قائلا: " الحقيقة إرتبكت جدًا لكن في النهاية الحمد لله على المسيرة فيها نجاحات وإخفاقات ولي مالي وعلي ما علي لكن في النهاية الحمدلله ليس ليس لدي ماأخجل منه ..فقد اديت مهمتي أمام زملائي وتلاميذي بالشكل الذي يرضي الله ويرضيني ".





وتعليقًا على الصورة الاشهر على منصات التواصل الاجتماعي قال :" مكنتش بفكر في اي شيء كل الي حصل إني "عطلت " وأنا بقول الكلمة رغم أني بتكلم كويس ومش بمسك ورق بس عطلت وحاولت فطلع رد الفعل ده ".





وأكمل :"لما سألوني إيه ذكرياتك في معهد الفنون المسرحية ده قلتلهم مش هتكلم سأطالب الحيطان والخشبة أن تتحدث عن هذه الذكريات مش أنا بس الي مرتبط بالمكان ده كل الفنانين مرتبطين بيه إرتباط غير عادي " .





وتابع "كل سنة بنعمل سحور في رمضان وكنت بدور ساعتها على الفنانة صفاء الطوخي فلقيتها بتكلم الحيطة مش إحنا بس كل عمالقة الفن كمان متعلقين بيه فهو أقرب مكان للأستاذ نور الشريف ومحمد صبحي وإلهام شاهين".





قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن التحقيقات مع الفنان محمد رمضان على خلفية اتهامه بالتطبيع تمت اليوم وكشف تفاصيل مثول محمد رمضان للتحقيق، قائلا "الساعة الرابعة مساء اليوم حضر الفنان محمد رمضان إلى النقابة وخضع للتحقيق والتي شملت في عضويتها مستشار يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوين من مجلس نقابة المهن التمثيلية وهما سامي مغاوري وايمن عزب ".





وقال إن النقابة لم تعلن تفاصيل ذلك لكونه تحقيقا وليس مؤتمرا فهو لا يحتاج إلى الضجة الإعلامية.

ونفى علمه بتفاصيل التحقيقات، قائلا "معرفش اي تفاصيل لكون لجنة التحقيق لجنة سيادية من الممكن أن تستكمل التحقيقات معه وأنا ماسلتش".



