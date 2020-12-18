تعرف على مناطق قطع الكهرباء بدمياط غدا

أعلن قطاع كهرباء دمياط، فصل التيار عن عدد من المغذيات في مركز كفر البطيخ، غدا السبت ، بسبب أعمال الصيانة وتغيير المحولات.

وأضح القطاع في بيان له، اليوم الخميس، أنه من المقرر فصل مغذيات التيار من الساعة التاسعة صباحا وحتى الانتهاء من الأعمال بحسب الخطة الموضوعة ومن المقرر أن تتأثر بانقطاع الخدمة محطة مياه ميثانكس وعزبة 5 وعزبة 6 وعزبة العرب.

كما تهيب الشركة بالمواطنين اتخاذ الإجراءات اللازمة، في أوقات الصيانة التي تشهدها المناطق المذكورة أعلاه لوجود اعمال صيانة دورية في بعض المحولات الكهربائية.

الجدير بالذكر ،انه في حالة حدوث الانقطاع نهارا فقد يرجع ذلك إلى أحد الأسباب التالي الى وجود أحمال زائدة ووجود تماس كهربائي و تراكم ديون على الخدمة الكهربائية (يتم قبل قطع التيار إرسال تحذيرات وانذارات بهذا الخصوص) ووجود عطل في الشبكة العامة بسبب حفريات أو غيرها وقيام الشركة بأعمال الصيانة والتشغيل لمدة بسيطة.

وبناءا على ماسبق عليك باتباع الإجراءات التالية ، إطفىء جميع الأجهزة الكهربائية مع تشغيل بعض وحدات الإنارة لمعرفة موعد إعادة التيار ، فحص قواطع التيار الموجودة بلوحة التوزيع وعند رؤية أحد القواطع في وضع الإغلاق (off) اعمل على إعادته إلى وضع التشغيل (ON) لتعيد التيار ،في حالة فصل القاطع مرة أخرى فإن السبب قد يكون وجود تماس كهربائي وفي هذه الحالة يرجى عدم العبث بالأسلاك والأفياش واستدعاء كهربائي مؤهل ومرخص لإصلاح الخلل





وفي حالة كون قاطع التيار في وضع التشغيل(ON) فذلك قد يعني أن التيار مقطوع بسبب وجود ديون على الخدمة الكهربائية ، وفى حالة معرفة أن انقطاع التيار بسبب التأخر عن تسديد الديون في الوقت المحدد فإن على المشترك تسديد قيمة المبلغ المدون بالفاتورة بالإضافة إلى رسوم إعادة التيار، وفي حالة كون قواطع التيار داخل المنزل وفي صندوق عداد الشركة في وضع التشغيل (ON) فإن سبب ذلك يرجع إما لوجود عطل في الشبكة العامة أو وجود صيانة عليها وعليه يرجى الاتصال بوحدة إعادة التيار المدون على فاتورة الاستهلاك وتزويدهم برقم اشتراك العداد وموقع المنزل.

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