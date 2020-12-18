موقف لا يصدق .. سيدة تصطحب جملا في جولة داخل مركز تسوق.. فيديو وصور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد موقفًا غريبًا من نوعه ، حيث تسببت سيدة في حالة من الذهول إثر قيامها باصطحاب "جمل" برفقتها في جولة داخل أحد مراكز التسوق الخاصة بمستحضرات التجميل ومستلزمات العناية بالبشرة في ولاية "نيفادا" الأمريكية.





وفي بداية الفيديو، الذي التقطته إحدى المارة، شوهدت السيدة وقد كانت تمر عبر المدخل الأمامي لمركز التسوق وتصطحب برفقتها الجمل، الذي لم يكن في إمكانه بطبيعة الحال المرور عبر المدخل بسهولة بسبب حجمه، لكن هذه السيدة تمكنت من إدخاله بالفعل، بعد أن أفسح العملاء وموظفو مركز التسوق الطريق أمامه، دون إبداء أي اعتراض على دخوله على الأقل في البداية وحتى نهاية الفيديو.









وأفادت تقارير وسائل إعلام تداولت هذا الفيديو بأنه قد تم التقاطه في مدينة "هنديرسون" الواقعة جنوب "لاس فيجاس" بولاية "نيفادا"، حيث صورته سيدة من السكان المحليين تُدعى "جون هيليارد"؛ وسُمع صوتها خلال الفيديو وقد كانت تتحدث قائلة: "لسبب غير مفهوم.. هناك جمل حقيقي في متجر مستلزمات العناية بالبشرة".





يشار إلى أن "هيليارد" كانت تتسوق في متجر مجاور عندما انتبهت إلى دخول الجمل إلى مركز تسوق في حين كانت مالكته تسحبه بمقود أحمر اللون؛ وعلى الرغم من غرابة هذا المشهد، إلا أنه لم يتسبب في ضجة كبيرة بين المارة، حيث أن الشوارع بدت هادئة في ذلك الوقت.





وقررت مصورة الفيديو مشاركته في وقت لاحق عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر بين العديد من الرواد وتداولته وسائل إعلام متعددة.







