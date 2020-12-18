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أخبار العالم

لجمع تبرعات أكبر.. حملة ترامب تغازل مؤيديه باحتمال ترشحه رئيسا في 2024

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:03 ص
ترامب
ترامب
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على صالح
لم يتنازل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الانتخابات الرئاسية، لكن يبدو أن نداء جمع التبرعات من حملته الانتخابية ربما يكون قد أقدم من خلاله على ذلك أخيرًا.

"هل يجب أن يترشح الرئيس ترامب في عام 2024؟" طلبت رسالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات من الحملة أُرسلت إلى المؤيدين، مساء الثلاثاء.

ومثل معظم رسائل البريد الإلكتروني لجمع التبرعات من كلا الطرفين، ناشدت رسالة مساء الثلاثاء - واحدة من سبع رسائل تم إرسالها في اليوم ذاته فقط - متلقيها بلغة منمقة وعاجلة.

وجاء في الرسالة الإلكترونية: "دعونا نوضح شيئًا: اليسار الراديكالي سرق هذه الانتخابات من الرئيس ترامب".

لا يوجد دليل على حدوث تزوير واسع النطاق في انتخابات 2020 ، وأكدت الهيئة الانتخابية رسميًا فوز الرئيس المنتخب جو بايدن يوم الاثنين.

وتابع البريد الإلكتروني، "لقد كان دائمًا قادرًا على الاعتماد على الشعب الأمريكي للحصول على المشورة ، وهذا هو السبب في أنه طلب منا التواصل مع سؤال واحد مهم للغاية" ، رابطًا لاستطلاع الرأي.

وبمجرد إكمال المشاركين لاستطلاع الرأي "نعم" أو "لا" ، يتم تشجيعهم على المساهمة فيما وصفته "انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ".

ولم يستطع السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أن يجيب على هذا السؤال نفسه عندما كان يقف في غرفة الاجتماعات في البيت الأبيض في وقت سابق يوم الثلاثاء.

وقالت كايلي ماكناني عندما سُئلت عما إذا كان ترامب ينوي الترشح في غضون أربع سنوات وما إذا كانت ترغب في أن تكون جزءًا من حملته: "سأترك ذلك للرئيس ، لكنه لا يزال يتابع الدعاوى القضائية الجارية في الوقت الحالي لهذه الانتخابات".

وتُظهر الشروط القانونية الدقيقة على صفحة التبرع، التي تقول إن ترامب يجمع الأموال للانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ الأمريكي في جورجيا، أن 75٪ من الأموال التي تم التبرع بها حتى 5000 دولار ستذهب إلى "إنقاذ أمريكا - Save America " وهي قيادة جديدة لجمع التبرعات من قبل ترامب أطلقت PAC بعد انتخاب. 

ويمكن أن تصبح تلك المنظمة وسيلة لترامب لمواصلة تمويل العمليات السياسية بينما يدرس محاولة رئاسية في عام 2024

إنه جزء من سبب إغراء حملة ترامب بالعديد من المناشدات. منذ 11 مساءً ET في يوم الانتخابات ، أرسلت حملة ترامب ما لا يقل عن 498 رسالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات و 170 رسالة نصية.

والقواعد الخاصة بالإنفاق من قبل القيادة أكثر مرونة من تلك الخاصة بلجان الحملة ولا تقيد السياسيين من استخدام أموال المانحين لتغطية النفقات الشخصية - وهو استخدام محظور في حساب الحملة الرئاسية.

وحتى الآن ، كان جهدًا مربحًا - فقد جمعت الحملة أكثر من 207 مليون دولار منذ يوم الانتخابات وسط مزاعم ترامب التي لا أساس لها من تزوير الانتخابات اعتبارًا من 4 ديسمبر.
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