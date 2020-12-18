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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. الجيش الإثيوبي يقصف الأراضي السودانية وإصابة ماكرون بفيروس كورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
حرصًا من "صدى البلد" الإخباري لمتابعيه، ينشر قسم الخارجي أهم وأبرز الأخبار التي طرأت على الساحة الدولية على مدار الـ24 ساعة الماضية:


أعلن قصر الإليزيه الفرنسي، أمس الخميس، إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 


رجح القصر الرئاسي الفرنسي، الإليزيه، أمس الخميس، أن تكون إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون، قد وقعت أثناء حضوره قمة المجلس الأوروبي. 



كشف عسكريون سودانيون، أمس الخميس، عن تعرضهم لقصف مدفعي من قبل الجيش الإثيوبي على الحدود بين البلدين. 


 أفادت مصادر في الحكومة الانتقالية السودانية، بأن وزارة الخارجية، وجهّت استدعاءً للسفير الإثيوبي لدى الخرطوم، خلال ساعات، لتقديم احتجاج رسمي على وقوع ضحايا من الجيش السوداني على الحدود مع إثيوبيا.


أفادت قناة "الشرق" السعودية، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وصل في زيارة إلى منطقة حدودية بين السودان وإثيوبيا، بعد يومين من تعرض وحدة عسكرية سودانية لهجوم من قوات محلية إثيوبية.


علق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على تعرض وحدة عسكرية سودانية لهجوم وقصف مدفعي من قبل الجيش الإثيوبي على الحدود بين البلدين. قائلًا إن "مثل هذه الأحداث لن تؤثر على الروابط بين البلدين لأننا نستخدم الحوار دائمًا لحل القضايا"، مشيرًا: "من الواضح أن أولئك الذين يثيرون الفتنة لا يفهمون قوة علاقتنا التاريخية".



أكدت وزارة الطاقة الأمريكية والإدارة الوطنية للأمن النووي، أمس الخميس، تعرض شبكاتهما لعملية قرصنة إلكترونية.


أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، عن تفاؤله بحسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للصدع الخليجي. 


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