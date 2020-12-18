أخبار الرياضة .. وليد العطار يرأس اللجنة الثلاثية لـ اتحاد الكرة .. تشكيل أفضل 11 لاعبا بـ 2020

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:









كشف أحمد الشناوي المحلل التحكيمي صحة الحالات التحكيمية في مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت اليوم الخميس في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري.



