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رياضة

أخبار الرياضة .. وليد العطار يرأس اللجنة الثلاثية لـ اتحاد الكرة .. تشكيل أفضل 11 لاعبا بـ 2020

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:


كشف أحمد الشناوي المحلل التحكيمي صحة الحالات التحكيمية في مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت اليوم الخميس في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري.

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق على تعادل الزمالك امام بيراميدز في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تشكيل أفضل 11 لاعبا في عام 2020، خلال الحفل الافتراضي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في مدينة زيوريخ السويسرية.

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن موقف اللجنة الخماسية القائمة بعمل اتحاد الكرة التي يرأسها عمرو الجنايني، ويعدد الإنجازات التي قامت بها هذه اللجنة. 
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