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فن

الكينج محمد منير: أنا بخير وسأعود خلال ساعات

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:40 م
محمد منير
محمد منير
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قسم الفن
استعاد النجم الكبير الكينج محمد منير، نشاطه بعد تعرضه لحالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله لسرعة انجاز البومه الجديد باب الجمال.

وقال الكينج في تصريحات صحفية: تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية وادرك واعلم انها من باب محبتكم ولهذا أردت طمأنه الجميع اني بخير وسأعود خلال الساعات المقبلة لوضع اللمسات النهائية لألبومي الجديد باب الجمال الذي سيتم طرحه الاسبوع المقبل وكله تفاؤل وجمال.

وكان قد تعرض الفنان محمد منير، لوعكة صحية كبيرة أدت إلى نقله لأحد المستشفيات داخل القاهرة، لإجراء الفحوصات الطبية داخل قسم المخ والأعصاب، ومعرفة احتياجه لعملية جراحية أخرى أم لا. 

وفي المقابل، لم يرد أي مصدر رسمي من عائلة الكينج محمد منير، لكشف تطورات وتفاصيل حالته الصحية، وحقيقة تدهور الحالة مرة أخرى، واحتجازه في أحد المستشفيات. 


وكان محمد منير، أجرى في شهر مايو الماضي، جراحة دقيقة في العظام وكللت بالنجاح التام تحت رعاية اللواء طبيب مصطفي أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي وقام بإجراء الجراحة الدقيقة اللواء الجراح العالمي رؤوف العباسي وأشرف على فريق التخدير اللواء طبيب هاني نجيب.

ووجه الكينج الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته.

كان مقررا أن يقوم النجم الكبير باجراء الجراحة في المانيا وتواصل مع الأطباء وقرروا اجراءها في المستشفي الطبي العالمي بما تملكه من اساتذة جراحة عالميين وأجهزة طبية علي أعلي مستوي وقام بزيارة محمد منير في المستشفي حشد من الآهل والأصدقاء والمقربين منهم اللواء أحمد أبراهيم محافظ أسوان السابق والدكتور حازم عطية محافظ الفيوم السابق.
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