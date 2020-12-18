الكينج محمد منير: أنا بخير وسأعود خلال ساعات

استعاد النجم الكبير الكينج محمد منير، نشاطه بعد تعرضه لحالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله لسرعة انجاز البومه الجديد باب الجمال.





وقال الكينج في تصريحات صحفية: تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية وادرك واعلم انها من باب محبتكم ولهذا أردت طمأنه الجميع اني بخير وسأعود خلال الساعات المقبلة لوضع اللمسات النهائية لألبومي الجديد باب الجمال الذي سيتم طرحه الاسبوع المقبل وكله تفاؤل وجمال.



