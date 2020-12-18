أفضل سيارات سيدان بـ السوق المصرية في 2020 .. صور

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رينو لوجان











تأتى لوجان في اصدارين الأول مانيوال بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي ، ليولد قوة قدرها 90حصانا ، وعزم اقصى للدوران 128 نيوتن متر .









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