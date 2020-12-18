أفضل سيارات سيدان بـ السوق المصرية في 2020 .. صور

لازالت السيارات السيدان هي المفضلة لكثير من محبي السيارات، وحصلت على أعلى نسبة مبيعات خلال الثمانية أشهر الأولى، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أبرز السيارات سيدان في 2020.
تويوتا كورولا
تنتمي السيارة تويوتا كورولا لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ليولد قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، وبها ست فئات.
تتسارع السيارة تويوتا كورولا من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وتقدم سيارات تويوتا كورولا موديل 2021 بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP.
ويمكن بفضل هذه الإمكانيات للسيارة فيات تيبو 2021 M/T أن تحقق قوة تسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية قدرها 11.5 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر عندما تقطع مسافة قدرها 100 كم.
بلغ 134 نيوتن/متر، متصل بنوعين من ناقلي الحركة الأول مانيوال مكون من 5 سرعات، والآخر اوتوماتيكي الأداء، وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الثبات حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 15.5 ثانية، وبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، وذلك عندما تقطع السيارة مسافات تصل الى 100 كم/ساعة.
وتعتمد على الدفع الأمامى الذي يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/س ، في غضون نحو 11.5 ثانية ، بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود لديها نحو 6.3 لتر لكل 100كم.
والثانى بناقل سرعات اوتوماتيك، بمحرك سعة 1600 سي سي، ليعطي قوة 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 148 نيوتن متر، ويبلغ معدل استهلاك تلك الفئة من الوقود نحو 6.2 لتر لكل 100 كم.
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تويوتا كورولا
تنتمي السيارة تويوتا كورولا لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ليولد قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، وبها ست فئات.
تتسارع السيارة تويوتا كورولا من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وتقدم سيارات تويوتا كورولا موديل 2021 بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP.
فيات تيبو
تستمد السيارة فيات تيبو 2021 M/T قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1400 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 95 حصانا، متصل بناقل حركة "مانيوال" مكون من 6 سرعات.
ويمكن بفضل هذه الإمكانيات للسيارة فيات تيبو 2021 M/T أن تحقق قوة تسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية قدرها 11.5 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر عندما تقطع مسافة قدرها 100 كم.
نيسان صني
حصلت السيارة نيسان صني على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران
بلغ 134 نيوتن/متر، متصل بنوعين من ناقلي الحركة الأول مانيوال مكون من 5 سرعات، والآخر اوتوماتيكي الأداء، وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الثبات حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 15.5 ثانية، وبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، وذلك عندما تقطع السيارة مسافات تصل الى 100 كم/ساعة.
رينو لوجان
تأتى لوجان في اصدارين الأول مانيوال بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي ، ليولد قوة قدرها 90حصانا ، وعزم اقصى للدوران 128 نيوتن متر .
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وتعتمد على الدفع الأمامى الذي يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/س ، في غضون نحو 11.5 ثانية ، بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود لديها نحو 6.3 لتر لكل 100كم.
والثانى بناقل سرعات اوتوماتيك، بمحرك سعة 1600 سي سي، ليعطي قوة 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 148 نيوتن متر، ويبلغ معدل استهلاك تلك الفئة من الوقود نحو 6.2 لتر لكل 100 كم.