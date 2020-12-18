مكون سحري في المطبخ يقضي على حب الشباب ويقلل الكوليسترول

القرفة من البهارات التي تضيف لمسة مميزة للأكلات، وتحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، ووفقًا لما قدمه موقع "besthealthmag" إليكم اهم فوائد القرفة على الصحة.





إدارة مرض السكري من النوع 2

أكثر الفوائد المدهشة والمثيرة لجرعة يومية من القرفة هو تأثيرها على مرض السكري من النوع 2، يمكن أن يساعد في إدارة هذه الحالة عن طريق خفض ضغط الدم وتحسين حساسية الأنسولين، يمكن لبعض المركبات الموجودة في القرفة تقليد تأثيرات الأنسولين والمساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم ، وهي وظيفة ضرورية لمرضى السكري.





تقليل الكوليسترول

على الرغم من استمرار البحث، تظهر بعض الدراسات أن القرفة قد تساعد في خفض مستويات LDL (الكوليسترول الضار) ورفع مستويات HDL (الكوليسترول الجيد)، قد يكون مركب واحد على وجه الخصوص ، وهو السينامات، قادرًا على تقليل نشاط الإنزيم الذي يصنع الكوليسترول ، وبالتالي تقليل كمية الأحماض الدهنية في الدم.





محاربة حب الشباب

القرفة يمكن أن توقف البكتيريا المسببة لحب الشباب في مساراتها، لصنع قناع حب الشباب برائحة رائعة ، ما عليك سوى خلط 3 ملاعق كبيرة من العسل مع 1 ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة لتشكيل عجينة. اتركيه على بشرتك لمدة 10 دقائق ، ثم اغسليه واستمتعي ببشرة منتعشة.





تقليل الالتهاب

Cinnamaldehyde هو مركب لا يصدق يعطي القرفة رائحتها ونكهتها ، ويمكنه أيضًا أن يخفف التورم ويمنع الصفائح الدموية من التكتل معًا، وصفاته المضادة للالتهابات لا تتوقف عند هذا الحد ؛ يمكن أن يمنع أيضًا بعض المواد المرتبطة بنمو الخلايا غير الطبيعي وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالأمراض.





يعمل كمضاد للأكسدة