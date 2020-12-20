شوقي السيد: يحق للرئيس تعيين رئيس حكومة جديد أو إعادة تكليفه مرى أخرى .. فيديو

قال الدكتور محمد صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية ، إن الدستور المصري الحالي لم ينص صراحة علي أن تقدم الحكومة استقالتها بعد انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن رئيس الجمهورية يكلف شخصية برئاسة مجلس الوزراء حتي يقوم بتشكيل حكومة جديدة.





وأضاف صفي الدين خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور، أن الدستور ينص علي أن مجلس النواب اذا لم يوافق علي تشكيل الحكومة مرتين يعد هذا المجلس منحلا وتجري انتخابات جديدة، لافتا إلى أن الحكومة هي المسئولة أمام مجلس النواب وهذا في جميع النظم السياسية وثقة الحكومة تنتهي مع تشكيل مجلس النواب الجديد.





وفي ذلك الصدد أوضح الدكتور شوقي السيد الدستوري ، أن الدستور المصري لأول مرة يخص مجلس النواب بسلطات جديدة فيما يتعلق في رأي المجلس في تشكيل الحكومة حتى تحظى بثقة المجلس ورئيس الوزارة يتم تعينه من رئيس الجمهورية ويكون مكلفا بتشكيل حكومة جديدة. ذلكأوضحالفقيهلأولتعينه



