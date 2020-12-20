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شوقي السيد: يحق للرئيس تعيين رئيس حكومة جديد أو إعادة تكليفه مرى أخرى .. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:02 ص
شوقي السيد
شوقي السيد
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية ، إن الدستور المصري الحالي لم ينص صراحة علي أن تقدم الحكومة استقالتها بعد انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن رئيس الجمهورية يكلف شخصية برئاسة مجلس الوزراء حتي يقوم بتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف صفي الدين خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور، أن الدستور ينص علي أن مجلس النواب اذا لم يوافق علي تشكيل الحكومة مرتين يعد هذا المجلس منحلا وتجري انتخابات جديدة، لافتا إلى أن الحكومة هي المسئولة أمام مجلس النواب وهذا في جميع النظم السياسية وثقة الحكومة تنتهي مع تشكيل مجلس النواب الجديد.

وفي ذلك الصدد أوضح  الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري ، أن الدستور المصري لأول مرة يخص مجلس النواب بسلطات جديدة فيما يتعلق في رأي المجلس في تشكيل الحكومة حتى تحظى بثقة المجلس ورئيس الوزارة يتم تعينه من رئيس الجمهورية ويكون مكلفا بتشكيل حكومة جديدة.

وتابع شوقي السيد، أن رفع الحرج عن الرئيس في السياسة لا يصح وهذا لان رئيس الجمهورية من حقه تعيين رئيس وزراء جديد أو إعادة تكليفه مرة اخرى ويتم تشكيل حكومة جديدة في ظل وجود الحكومة القديمة ومن ثم يتم عرض الحكومة علي المجلس الجديد للموافقة عليها.
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