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رياضة

البطل تم إعداده بمصر.. وزير الرياضة يهنئ البيج رامي بلقب مستر أولمبيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:31 م
بيج رامي
بيج رامي
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عبدالله هشام
فاز البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهاني لـمستر أولمبيا بيج رامي علي تحقيق اللقب بعد تغلبه علي فيروس كورونا منذ شهرين. 

وكتب الوزير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تغلب على الكورونا .. وتم إعداده بمصر .. ولقب بالبطولة"

وتوج رامي بلقب مستر أولمبيا والميدالية الذهبية وشيك بمبلغ 400 ألف دولار.

وكتب "بيج رامي" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم أنتم أحبائي".

وأضاف : "شكرًا لكم جميعًا من القلب على كل هذا الدعم، الحمد لله دائمًا وأبدًا".

وتابع: "ربنا مضيعش تعبنا الحمد لله، مبروك للعرب، الف مبروك لمصر، الف مبروك لأهلي وكل أحبابي".

وجاء بيج رامي في المركز الأول بمكافأة 400 ألف دولار، وفي المركز الثاني براندون كاري والذي حصل على 150 ألف دولار، وفي المركز الثالث فيل هيث وسيحصل على 45 ألف دولار، ثم في المركز الرابع هادي شوبان وسيحصل على 45 ألف دولار، وفي المركز الخامس ويليام بوناك وسيحصل على 40 ألف دولار
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