مايكروسوفت تتيح أفضل ميزة لتطبيق الفيديو Skype

أتاحت شركة مايكروسوفت لتطبيقها لمكالمات الفيديو Skype سكايب، واحدة من أفضل الميزات على الإطلاق وهى ميزة Together Mode التى تعمل على تحويل مكالمات الفيديو كأنها مكالمات حقيقية كما لو كانت تتم فى الواقع.









وبحسب موقع The Verge فإن ميزة Together Mode تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى حيث تعمل على تقسيم المساحات الموجودة على الشاشة لإظهارهم وكأنهم فى لقاء عائلى أو لقاء حقيقى وجها لوجه.

















وتعمل ميزة Together Mode فى المكالمات الجماعية بين الأشخاص الذين يزيد عددهم عن 5 مسستخدمين، لإضفاء جو من المرح والعائلة فى ظل تفشي فيروس كورونا الذى أثر على العلاقات الاجتماعية بين المستخدمين.









كما تعمل ميزة Together Mode على الويب من خلال موقع Skype بالإضافة إلى أنها موجودة أيضا على التطبيق، حيث لا يشكل تفعيلها عائقا لمستخدمى تطبيق Skype على أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب.









وكانت مايكروسوفت أتاحت ميزة Together Mode لتطبيقها Microsoft Teams لأكثر من 49 مستخدما، كما أطلقت مايكروسوفت لـ Teams ميزة الاستخدام المجانى لمدة 24 ساعة، وهى ميزة غير موجودة بأى تطبيق آخر حتى تطبيق Zoom .









وسيتمكن مستخدمو تطبيق Microsoft Teams من الاتصال بأصدقائهم وزملائهم فى العمل عن طريق الفيديو بشكل مجانى لمدة 24 ساعة، وذلك لما يصل إلى عدد أقصاه 300 مستخدم.



